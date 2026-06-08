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Ram Charan Viral Video: అమ్మాయిని సేఫ్ గా తండ్రికి అప్పగించిన రామ్ చరణ్.. ఏమైందంటే!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:03 AM IST

Ram Charan Viral Video:రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ సినిమా విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే మంచి స్పందనను అందుకుంది. ప్రేక్షకులు పెద్ద సంఖ్యలో థియేటర్లకు వస్తున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా సినిమా బలమైన వసూళ్లను సాధిస్తోంది.

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రామ్ చరణ్ వైరల్ వీడియో

ఇటీవల రామ్ చరణ్ హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్స్ ఐమాక్స్‌లో పెద్ది సినిమాను వీక్షించారు. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా మరియు నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు కూడా ఆయనతో ఉన్నారు. చరణ్ థియేటర్‌కు వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకున్నారు.  

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రామ్ చరణ్ మానవత్వం

థియేటర్ బయట మరియు లోపల అభిమానుల రద్దీ ఎక్కువగా కనిపించింది. రామ్ చరణ్ చుట్టూ భద్రతా సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఒక చిన్నారి అమ్మాయి జనాల మధ్య ఇరుక్కుపోయింది. చుట్టూ ఎక్కువ మంది ఉండటంతో ఆ చిన్నారి ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు కనిపించింది.  

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చిన్నారికి సహాయం చేసిన రామ్ చరణ్

ఈ విషయాన్ని గమనించిన రామ్ చరణ్ వెంటనే స్పందించారు. ఆ చిన్నారి సురక్షితంగా ఉండేలా చూసుకున్నారు. ఆమెను తన వెనుకకు తీసుకుని జనాల మధ్య నుంచి జాగ్రత్తగా నడిపించారు. ఎక్కడైనా ఆ చిన్నారికి ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఎంతో శ్రద్ధ చూపించారు. ఆ తరువాత ఆ చిన్నారిని ఆమె తండ్రి వద్దకు స్వయంగా తీసుకెళ్లి అప్పగించారు. ఈ దృశ్యాన్ని అక్కడ ఉన్న కొందరు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.  

. @AlwaysRamCharan carefully handed over the baby girl to her father, worried that something might happen to her 🥺🥹❤️ #RamCharan #PEDDI pic.twitter.com/A7uBonfk4m

— Telugu Cult 𝐘𝐓 (@Telugu_Cult) June 7, 2026

 

 

Ram Charan fans4/5

పెద్ది సక్సెస్

ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు రామ్ చరణ్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. స్టార్ హీరో అయినప్పటికీ ఒక చిన్నారి భద్రత గురించి ఆలోచించి వెంటనే సహాయం చేయడం గొప్ప విషయమని అంటున్నారు. తెరపై హీరోగా కనిపించే చరణ్ నిజ జీవితంలో కూడా హీరో అని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Ram Charan viral video5/5

పెద్ది కలెక్షన్లు

మరోవైపు పెద్ది సినిమా విజయవంతమైన ప్రదర్శన కొనసాగుతోంది. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రంలో జగపతిబాబు శివ రాజ్‌కుమార్ దివ్యేందు శర్మ బోమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. సినిమా సక్సెస్‌తో పాటు ఈ చిన్న ఘటన కూడా ఇప్పుడు అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. రామ్ చరణ్ చూపించిన మానవత్వం గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

TAGS:
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Buchi Babu Sana

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