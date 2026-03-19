Ram Navami 2026 Holiday Alert: ఉగాది, రంజాన్ తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరో పండుగ రానుంది. ఉగాది ముగిసిన వారానికి శ్రీరామ నవమి వేడుకలు జరగనున్నాయి. అయితే ఈసారి రాములోరి కల్యాణం మార్చి 26 లేదా మార్చి 27న జరుపుకోవాలా అని చాలామందిలో సందిగ్ధం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో శ్రీరామ నవమికి ఎన్నిరోజులు సెలవులు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం ఉగాది, రంజాన్ పండుగల సందర్భంగా స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు రెండు రోజులు ఆఫీసులకు సెలవులు వచ్చాయి. అయితే రంజాన్ పండుగ విషయంలో కూడా పండుగ మార్చి 20న లేదా మార్చి 21న అంటూ సెలవుపై తర్జనభర్జన జరిగింది.
ఇదే క్రమంలో తిథులు సగం అటు ఇటుగా ఉండటం వల్ల నవమి తిథి మార్చి 26న వస్తుంది. అయితే అది సాయంత్రం నాటికి వస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
సాధారణంగా సూర్యోదయం ఏ తిథిలో జరుగుతుందో దాన్ని ఆరోజుగా పరిగణించే పరిస్థితులు గతంలో ఎన్నో జరిగాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నవమి తిథి మార్చి 27న సూర్యోదయం నుంచి ఉంటుంది.
దీంతో శ్రీరామనవమి పండుగ మార్చి 27న జరుపుకొనే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మార్చి 27న ప్రభుత్వ సెలవుగా ఉంది.
అయితే ఆ తర్వాత రోజు శనివారం మార్చి 28న నాలుగో శనివారం కావడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా మూతపడనున్నాయి. అదే విధంగా మార్చి 29న ఆదివారం కావడం వల్ల బ్యాంకు ఉద్యోగులకు వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు వచ్చినట్లు అయ్యింది.
అయితే స్కూళ్లు, కొన్ని ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో మాత్రం మార్చి 27న సెలవుగా పరిగణిస్తారు. ఈ క్రమంలో వీరు కూడా శనివారం (మార్చి 28) సెలవు తీసుకోవడం వల్ల వరుసగా 3 రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు.