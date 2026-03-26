Ram Navami 2026: శ్రీరామ నవమి రోజు ఈ 5 పనులు పొరపాటున చేయకండి..!

Do Not Do These 5 On Ram Navami 2026: శ్రీరామ నవమి రేపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవడానికి ఆలయాలు సిద్ధం అయ్యాయి. రేపు చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజున ఉదయం 11:06 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:37 గంటల వరకు రఘురాముడి పూజకు శుభ సమయం అని పండితులు చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా భద్రాచలంలో కూడా సీతారాముల కళ్యాణం జరగనుంది. అయితే రేపు పొరపాటున కూడా ఈ 5 పనులు చేయకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాం..
హిందూమతంలో శ్రీరామనవమి కూడా ఎంతో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. రేపు చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజున ఈ శ్రీరామనవమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా దేశవ్యాప్తంగా జరగనున్నాయి. భద్రాచలంలో సీతారాముల కళ్యాణం కూడా ఇదే రోజున జరుగుతుంది. ఒంటిగంటలోపు ఇంట్లో స్వామివారికి నివేదన సమర్పించి ఆ తర్వాత ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
అయితే రేపు కొన్ని పనులు మాత్రం ఖచ్చితంగా చేస్తే శ్రీరాముడి శుభ దృష్టి మీపై ఉంటుంది. ప్రధానంగా రేపు శ్రీరామ రక్ష స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. దీని వల్ల మీ జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలు దూరం అవుతాయి.
అంతేకాదు రేపు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఉదయమే లేచి శ్రీరాముని పూజించుకోవాలి. ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు విరాజిల్లాలంటే ఆ రోజు ఉపవాసం కూడా ఉంటారు. ఇక రేపు నది స్నానం చేయడం వల్ల కూడా విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
దీంతోపాటు రామ చరితమానస, రామ చాలీసా, శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం రేపు కచ్చితంగా పఠించాలి. అంతేకాదు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మీ జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు దూరం అవుతాయి. శత్రుపీడ తగ్గుతుంది.
శ్రీరామ నవమీ సందర్భంగా రేపు కేవలం తామసిక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. పొరపాటున కూడా రేపు మద్యం, మాంసం ముట్టుకోకూడదు. అంతేకాదు రేపు మీరు తీసుకునే భోజనంలో ఉల్లి, వెల్లుల్లి కూడా కలవకుండా చూసుకోవాలి. ప్రధానంగా గోర్లు తీసుకోవడం, జుట్టు కత్తిరించుకోవటం వంటివి కూడా చేయకూడదు ఇతరులను దూషించకూడదు.