School Holiday Tomorrow Or Day After Tomorrow: శ్రీ రామ నవమి 2026 స్కూల్ హాలిడే..మార్చి 26 లేదా 27.. అసలు సెలవు ఎప్పుడు అంటే?

Ram Navami 2026 Date: భారతదేశంలో పండుగలు అంటే విద్యార్థులకు ఆనందం, విశ్రాంతి రెండూ కలిసొస్తాయి. ముఖ్యంగా రామ నవమి, మహావీర్ జయంతి వంటి పండుగలు ప్రతి సంవత్సరం స్కూల్స్, కాలేజీలకు సెలవులు తీసుకొస్తాయి. అయితే 2026లో రామ నవమి సెలవుల విషయంలో కొంత గందరగోళం కనిపిస్తోంది. మార్చి 26నా, లేక మార్చి 27నా హాలిడే ఉంటుందా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది.
రామ నవమి అంటే శ్రీరాముడి జన్మదినంగా ఎంతో భక్తితో జరుపుకునే పండుగ. 2026లో ఈ పండుగ తేదీ మార్చి 26 మరియు 27 మధ్య వస్తుందని క్యాలెండర్ల ప్రకారం తెలుస్తోంది. అయితే చాలా రాష్ట్రాల్లో అధికారికంగా సెలవు మార్చి 27న ఉండే అవకాశం ఉంది.  

ప్రత్యేకంగా ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ వంటి రాష్ట్రాల్లో మార్చి 27న స్కూల్స్, బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో కూడా రామ నవమి పబ్లిక్ హాలిడేగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అయితే అక్కడ తేదీ మార్చి 26 లేదా 27లో ఏదైనా ఒక రోజు ఉండవచ్చు.

ఇక ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా సాధారణంగా రామ నవమి రోజున స్కూల్స్, కాలేజీలు మూసివేస్తారు. కానీ ప్రతి రాష్ట్రం ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం ఆధారంగా తేదీ మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే విద్యార్థులు తమ స్కూల్ క్యాలెండర్ లేదా స్థానిక ప్రకటనలను తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలి.

ఇదిలా ఉండగా, మహావీర్ జయంతి 2026లో మార్చి 31న జరగనుంది. ఈ రోజు కూడా చాలా రాష్ట్రాల్లో పబ్లిక్ హాలిడేగా ప్రకటిస్తారు. కాబట్టి ఆ రోజున కూడా స్కూల్స్, కాలేజీలు మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది.

అష్టమి సెలవులు మాత్రం ప్రాంతానికో ప్రాంతం మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో దుర్గ అష్టమి లేదా రామ నవమి అష్టమికి సెలవు ఇస్తారు. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఇది తప్పనిసరి సెలవు కాదు.  

2026లో రామ నవమి ప్రధానంగా మార్చి 27న సెలవుగా ఉండే అవకాశం ఎక్కువ. అయినప్పటికీ ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం విద్యార్థులు తమ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనలను అనుసరించడం మంచిది.

