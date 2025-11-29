Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!

Ram Pothineni : వరుస ఫ్లాపుల తర్వాత.. ఫైనల్ గా ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు హీరో రామ్. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్స్ లో విడుదల అయ్యి మంచి కలెక్షన్స్ తో.. దూసుకుపోతోంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ నుంచే ఈ చిత్రం హీరోయిన్ తో రామ్ ప్రేమలో ఉన్నారో అన్న వార్త వినిపిస్తూనే వచ్చింది..
రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. హీరో హీరోయిన్గా నటించిన ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా చిత్రం.. థియేటర్స్ లో విడుదలై పాసిటివ్ టాక్ తో.. ముందుకు సాగుతోంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయం దగ్గర నుంచి.. వీళ్లిద్దరి మధ్య.. ప్రేమ ఉంది అన్న వార్త వినిపిస్తూ వస్తోంది.
ఇక ఈమధ్య.. కొన్ని ఈవెంట్స్ లో మాత్రం వీరిద్దరూ కూడా అలాంటివి ఏమీ లేదు అంత క్లారిటీ ఇచ్చారు. కానీ హీరో రామ్ ఏకంగా ఈ సినిమాలో రెండు పాటలు రాయడంతో.. ఈ రెండు సాంగ్స్ కూడా భాగ్యశ్రీ కోసమే రాశారు అన్న వార్తలు కూడా వినిపిస్తూనే వచ్చాయి.
తాజాగా మరోసారి వీరిద్దరూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నారు. ఇంస్టాగ్రామ్ లో రామ్ కొన్ని గంటల క్రితం ఒక వీడియో షేర్ చేశారు.. అందులో కార్ లో రాత్రి పూట రామ్ అలానే భాగ్యశ్రీ కూర్చొని కనిపించారు.
ఇది లైవ్ కావడంతో.. వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కడ ఫారిన్ నుంచి ఈ వీడియో షేర్ చేసినట్టు అర్థమవుతుంది. అయితే సినిమా అయిపోయాక కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఫారెన్ లో ఏం చేస్తున్నారు అని మరోసారి అందరికీ సందేహాలు మొదలయ్యాయి.
ఈ వీడియోతో తప్పకుండా వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అని చెప్పకనే చెబుతున్నారు అని అభిమానులు సైతం కామెంట్లు పెడుతున్నారు