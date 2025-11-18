Ram Pothineni: పాప లేకపోతే గ్లామర్ ఉండదు.. తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి రామ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Ram Pothineni Love : టాలీవుడ్లో ఎనర్జిటిక్ స్టార్గా గుర్తింపు పొందిన రామ్ పోతినేని ప్రస్తుతం తన కొత్త చిత్రం ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నాడు. నవంబర్ 27న థియేటర్లలోకి రానుంది. యాక్షన్, ఎమోషన్, మాస్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన కథతో ఈసారి ప్రేక్షకులను రామ్ ఆకట్టుకోనున్నాడు.
ప్రస్తుతం రామ్ వ్యక్తిగత జీవితం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయింది. ముఖ్యంగా రామ్..ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే ప్రేమలో ఉన్నారన్న రూమర్లు ఎక్కువగా వినిపించాయి. ఇద్దరూ ఒకే హోటల్లో కనిపించారన్న ఫోటోలు బయటకు రావడంతో ఈ వార్తలకు ఇంకా వేడి పెరిగింది. అదేవిధంగా సినిమాలోని “నువ్వుంటే చాలు” అనే పాటను రామ్ స్వయంగా రాయడం వల్ల.. ఆ పాట భాగ్యశ్రీ కోసం రాసాడన్న ఊహాగానాలు కూడా వచ్చాయి.
అంతేకాకుండా ఈ ఈవెంట్ లో ఫోటో తీసుకునేటప్పుడు.. భాగ్యశ్రీని పిలిచి మరి పాప లేకపోతే గ్లామర్ ఉండదు అని కామెంట్స్ కూడా చేశారు. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా ఆ తర్వాత మాత్రం భాగ్యశ్రీ తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవునా కాదా అనేదానికి పక్క క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఈ రూమర్లన్నింటిపై రామ్ స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చాడు. “మా ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ అనేది పూర్తిగా అసత్యం. నేను పాట రాసినప్పుడు సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరనే విషయం కూడా ఫిక్స్ కాలేదు. అలాంటప్పుడు ఒక అమ్మాయి కోసం ఎలా రాస్తాను?” అని రామ్ చెప్పాడు. ప్రస్తుతం తనకు ప్రేమ లేదా పెళ్లి వంటి విషయాల్లో ఎలాంటి ఆసక్తి లేదని కూడా క్లియర్గా చెప్పేశాడు.
తన క్లారిటీ ఇచ్చినప్పటికీ..సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు మాత్రం సరదా కామెంట్లతో ఫన్ చేస్తున్నారు. “రామ్… వయసు పెరుగుతోంది… ఎప్పుడు పెళ్లి?” “హీరోయిన్స్తో రూమర్ వచ్చినప్పుడల్లా ఎందుకు డినై చేస్తున్నావ్?” అని జోకులు పెడుతున్నారు.
ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే, హిట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న రామ్ ఈసారి ప్రత్యేకంగా కష్టపడుతున్నాడు. ప్రమోషన్స్లో అతను చూపిస్తున్న ఎనర్జీ, టీం చేస్తున్న బజ్ వల్ల ‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’పై ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి ఏర్పడింది. రామ్ ఈ సినిమాతో మరోసారి తన మాస్ ఇమేజ్ను ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నాడు. మొత్తం మీద.. రూమర్లు పక్కనపెడితే.. రామ్ పూర్తి ఫోకస్ సినిమాపైనే పెట్టాడు. ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేస్తారో చూడాలి.