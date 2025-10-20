Ram Pothineni: కుల పిచ్చి వల్ల.. సర్వం కోల్పోయిన తెలుగు స్టార్ హీరో రామ్..!

Ram Pothineni Caste: టాలీవుడ్లో లవర్ బాయ్ గా పేరు సంపాదించిన హీరో రామ్ పోతినేని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. విభిన్నమైన యాటిట్యూడ్ తో అటు మాస్ ఆడియన్స్ ఇటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ని బాగా ఆకట్టుకుంటూ ఉంటారు. అయితే తాజాగా రామ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి..
పెద్దగా ఎక్కడ మాట్లాడని రామ్ ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఇటీవలే జగపతిబాబు నిర్వహిస్తున్న ఒక టాక్ షో జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా షోకి ఇప్పటికే నాగర్జున, శ్రీ లీల, సందీప్ రెడ్డి వంగ ..ఆర్జీవి వంటి సెలబ్రెటీలు వచ్చారు. ఇప్పుడు తాజాగా హీరో రామ్ గెస్ట్ గా వచ్చారు.
దీంతో తన పర్సనల్ విషయాలతో పాటు తన కుటుంబ విషయాలను.. తన బాల్యంలో ఎదుర్కొన్న కొన్ని విషయాలను తెలియజేశారు రామ్. తాజా ఎపిసోడ్లో హీరో రామ్ కులం గొడవలతో తన కుటుంబం చాలా నరకయాతన అనుభవించిందని తెలియజేశారు. తాను పుట్టిన తర్వాత..విజయవాడలో కుల అల్లర్లు చెలరేగడం వల్ల.. తమ కుటుంబం రాత్రికి రాత్రి సర్వం కోల్పోయి రోడ్డును పడే పరిస్థితి ఏర్పడిందంటూ వెల్లడించారు.
ఆ తర్వాత చెన్నైకి వెళ్లి అక్కడ నుంచి మళ్లీ మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టామని తెలియజేశారు. ఈ సంఘటన తర్వాత తన తండ్రిపై ప్రేమతో పాటు గౌరవాన్ని కూడా పెంచిందంటూ వెల్లడించారు హీరో రామ్. హీరో రామ్ సినీ కెరియర్ విషయానికి వస్తే దేవదాసు సినిమా ద్వారా 2006లో హీరోగా పరిచయమైన రామ్ పోతినేని ఆ తర్వాత జగడం, రెడీ, కందిరీగ, నేను శైలజ, ఇస్మార్ట్ శంకర్ వంటి చిత్రాలతో మంచి విజయాలను అందుకున్నారు.
కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన రెడ్, ది వారియర్, స్కంద, డబుల్ ఇస్మార్ట్ అంటూ వరుసగా డిజాస్టర్ లను మూటగట్టుకున్నారు హీరో రామ్. దీంతో సరైన సక్సెస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఈయన ఈసారి ఎలాగైనా సరే సక్సెస్ అందుకోవాలని తెగ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే తాజాగా ఆయన నటిస్తున్న చిత్రం ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా. ఉపేంద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అలాగే భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
ఇక ఈ సినిమా నుండి విడుదల చేసిన టీజర్, పాటలు అన్నీ కూడా ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.ఇక కచ్చితంగా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని రామ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.