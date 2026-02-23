Ramadan Haleem: సాఫ్ట్ వేర్ ప్యాకేజీలు వెస్ట్ మావా.!. రంజాన్ వేళ హలీం తయారు చేసే మాస్టర్ల నెలజీతం ఏంతో తెలుసా..?

Ramadan haleem special in hyderbad: రంజాన్ లో ముఖ్యంగా హలీంను ఎక్కువగా తింటు ఉంటారు. దీనిని తయారు చేసే మాస్టర్ లకు ఈ సీజన్ లో ఒక రేంజ్ లో డిమాండ్ ఉటుందని చెప్పుకొవచ్చు.ఏకంగా టెకీల జీతాల కన్నాన కూడా హలీమ్ లను తయారు చేసే వారి జీతం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తారు.
దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా ముస్లిం సోదరులు పవిత్ర రంజాన్ ను ఎంతో ఉల్లాసంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది భారత్లో ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ నుంచి రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభించారు. ముస్లింలు ఈ మాసం అంతా కఠోరంగా ఉపవాసాలు ఉంటారు.
రోజంతా కూడా ఉపవాసాలు ఉంటారు. సాయంత్రం ఉపవాసంను విరమిస్తారు. కనీసం ఉమ్మునీరు కూడా మింగకుండా ఉపవాసాలు ఆచరిస్తారు. జకాత్ అనే దానధర్మాలు చేస్తారు. ఉపవాసం తర్వాత వీరు హలీంను చాలా ఇష్టంతో తింటారు. రంజాన్ సీజన్ లలో ముస్లింలేకాకుండా అందరుకూడా హలీంను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
దీనిలో చికెన్ తో పాటు మటన్ హలీంలకు ఎంతో గిరికి ఉంటుంది. ఈ హలీంను తయారీ నుంచి నెల రోజుల నుంచి ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ప్రత్యేకంగ భట్టీలను ఏర్పాటు చేసి, హలీం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలను సిద్దం చేసుకుంటారు. హలీంలను తయారుచేయడానికి ప్రత్యేకంగా మాస్టర్ లు ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఈ మాసం కోసం వీరిని హోటర్, రెస్టారెంట్ ల వారు ప్రత్యేకంగా నియమించుకుంటారు.
వీరిని ఉస్తాద్ లు, హలీం మాస్టర్ లు అనిపిలుస్తారు. కొన్ని చోట్ల వీరు రంజాన్ హలీం లాభాల్లో షేర్ కూడా అడుగుతారని చెప్తారు. ఒక రంజాన్ మాసంలో దాదాపు ఏరియాను బట్టి చిన్న, పెద్ద హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్ లలో కల్పి కొన్ని లక్షల్లో వ్యాపారం జరుగుతుందని చెప్తుంటారు. ఇందులో హలీంను ప్రిపేర్ చేసే మాస్టర్ కింద కనీసం ఐదుగురు అసిస్టెంట్ లు కూడా ఉంటారంట.
ఇక హలీం మాస్టర్ కు నెలకు కనీసం 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల వరకు కూడా ఇస్తారని వార్తలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీన్ని బట్టి ఏ రెంజ్ లో హలీం అమ్మకాలు అవుతాయో ఊహించుకొవచ్చు.అందుకే చాలా చిన్న, పెద్ద తేడాలేకుండా అన్ని హోటల్స్ రంజాన్ మాసంలో తప్పకుండా హలీంను ప్రిపేర్ చేసి కస్టమర్ల కోసం అందుబాటులో వివిధ వెరైటీలలో ఉంచుతాయి.
ఇక ఈ హలీం ఎప్పటికప్పుడు రెడీ చేస్తుంటారు. మరోవైపు ఇది పాడుకాకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైన పదార్థాలు కూడా మిక్స్ చేస్తుంటారంట. ఇక రుచికరమైన హలీంకు హైదరబాద్ పెట్టింది పేరు. రంజాన్ సీజన్ లో ఎక్కడకు వెళ్లిన రుచికరమైన హలీం సువాసన ఫుడ్ ప్రియుల్ని తనవైపుకు లాక్కెళ్తుంది. ఇక హలీం తయారు చేసే మాస్టర్ జీతం.. టెకీ నెల జీతం కన్నా ఎక్కువే అంటూ నెటిజన్ లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రంజాన్ వేళ హలీం తర టెస్టీ రుచితో మాత్రమే కాకుండాహలీంను తయారు చేసే తన ఛెప్ ను కూడా వార్తలలో నిలిచింది.