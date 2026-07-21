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Ramayana cast: రూ.4000 కోట్ల రామాయణ మూవీ కాస్టింగ్ వైరల్.. పూర్తి తారాగణం ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 21, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:32 PM IST

Ramayana cast:భారతీయ సినీ చరిత్రలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ‘రామాయణ’ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దర్శకుడు నితేష్ తివారి ఈ పురాణ గాథను రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. ఈ చిత్రం ట్రైలర్ జూలై 24న విడుదల కానుండటంతో, సినిమాలో ఎవరు ఏ పాత్రలో నటిస్తున్నారనే ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.

Ramayana movie cast1/5

సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడు

రామాయణ సినిమాలో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన కెరీర్‌లో ఇదే తొలి పురాణ పాత్ర కావడం విశేషం. సీతాదేవి పాత్రలో సాయి పల్లవి నటిస్తున్నారు. ఆమె అందం, నటన ఈ పాత్రకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.లక్ష్మణుడి పాత్రలో రవీ దూబే నటిస్తుండగా, భరతుడు , శత్రుఘ్నుడి పాత్రల్లో మరో ఇద్దరు నటులు కనిపించనున్నారు. దశరథ మహారాజు పాత్రను ఒకప్పుడు టెలివిజన్‌లో శ్రీరాముడిగా గుర్తింపు పొందిన అరుణ్ గోవిల్ పోషిస్తున్నారు.

Ranbir Kapoor Ram2/5

యశ్ రావణుడు

ఈ చిత్రంలో సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన శక్తివంతమైన నటన ఈ పాత్రకు మరింత బలం చేకూరుస్తుందని చిత్రబృందం భావిస్తోంది. మరోవైపు యశ్ రావణుడి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. రావణుడి పాత్రను అత్యంత వైభవంగా చూపించేందుకు ప్రత్యేకంగా కథను రూపొందించినట్లు సమాచారం.  

Sai Pallavi Sita3/5

సాయి పల్లవి సీత

రావణుడి భార్య మందోదరి పాత్రలో కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తుండగా, రావణుడి తల్లి కైకసి పాత్రలో శోభన కనిపించనున్నారు. విభీషణుడి పాత్రలో హరీష్ ఉత్తమన్, కుంభకర్ణుడిగా ఫైసల్ మాలిక్ నటిస్తున్నారు.  

Yash Ravan4/5

రణబీర్ కపూర్ రాముడు

శూర్పణఖ భర్త విద్యుజ్జిహ్వ పాత్రలో వివేక్ ఒబెరాయ్ కనిపించనున్నారు. జటాయువుకు అనుపమ్ ఖేర్ తన స్వరాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇంద్రుడిగా కునాల్ కపూర్, అగస్త్య మహర్షిగా ముకేష్ తివారి నటిస్తున్నారు.  

Sunny Deol Hanuman5/5

రామాయణ ట్రైలర్

అలాగే మారీచుడి పాత్రలో సౌరభ్ సచ్‌దేవా, తాటక పాత్రలో కంచన్ చేతన్, సుబాహు పాత్రలో పరమిందర్ చడ్డా కనిపించనున్నారు. సుమిత్ర పాత్రలో సోనల్ ఝా, మంథర పాత్రలో సీబా చడ్డా నటిస్తున్నారు.హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మరాఠీ భాషల ప్రముఖ నటీనటులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చిన ఈ చిత్రం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ట్రైలర్ విడుదల తర్వాత ఈ సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగే అవకాశముంది.

TAGS:
Ramayana Movie
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Ramayana movie cast
Ranbir Kapoor Ram
Sai Pallavi Sita
Yash Ravana
Sunny Deol Hanuman

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