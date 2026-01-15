English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rambha Daughter: రంభ కూతుర్ని చూశారా? హీరోయిన్‌కి ఇంత పెద్ద కూతురు ఉందా? అందంలో తల్లిని డామినేషన్!

Rambha Daughter: రంభ కూతుర్ని చూశారా? హీరోయిన్‌కి ఇంత పెద్ద కూతురు ఉందా? అందంలో తల్లిని డామినేషన్!

Rambha Daughter Photos: నటి రంభ అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒక గ్లామర్ ఐకాన్. విజయవాడకు చెందిన విజయలక్ష్మి (రంభ అసలు పేరు), కేవలం 15 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి, అనతి కాలంలోనే టాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయికలలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న రంభ, తన కుటుంబంతో గడుపుతున్న సంతోషకరమైన క్షణాలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
1 /6

నటి రంభ అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒక గ్లామర్ ఐకాన్. విజయవాడకు చెందిన విజయలక్ష్మి (రంభ అసలు పేరు), కేవలం 15 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి, అనతి కాలంలోనే టాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయికలలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న రంభ, తన కుటుంబంతో గడుపుతున్న సంతోషకరమైన క్షణాలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

2 /6

తాజాగా రంభ తన పెద్ద కూతురు పుట్టినరోజు వేడుకలకు సంబంధించిన ఫోటోలను ఇన్ స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ ఫోటోలలో ఆమె పెద్ద కూతురు లాన్యను చూసిన వారంతా షాక్ అవుతున్నారు. "రంభకు ఇంత పెద్ద కూతురు ఉందా?" అని ఆశ్చర్యపోవడమే కాకుండా, అచ్చం తల్లి పోలికలతో, ఆమెను మించిన అందంతో లాన్య మెరిసిపోతోందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

3 /6

1992లో మలయాళ చిత్రం 'సర్గం'తో హీరోయిన్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత ఈవీవీ సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఆ ఒక్కటీ అడక్కు' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమై, ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయ్యారు.

4 /6

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేష్ వంటి అందరు అగ్ర హీరోలతో నటించి ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపేసింది రంభ.

5 /6

కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడే కెనడాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త ఇంద్రకుమార్ పద్మనాథన్‌ను పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోయారు రంభ. వీరికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఒక అబ్బాయి ఉన్నారు. 

6 /6

ప్రస్తుతం కుటుంబ బాధ్యతల్లో బిజీగా ఉన్న రంభ, త్వరలోనే రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. మంచి పాత్రలు వస్తే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసేందుకు ఆమె ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Actress Rambha Rambha Daughter Rambha Daughter Photos Actress Rambha movie Tollywood Glamour Queen Actress Rambha films Family Photos Viral

Next Gallery

Chahal Disha Patani: మొన్న విడాకులు..నేడు మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీతో డేటింగ్? అడ్డంగా బుక్కైన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్?!