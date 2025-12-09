Paakashala Pantham Movie: రమ్యకృష్ణ, ఐశ్వర్య రాజేష్ కలిసి ఓ కొత్త సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్లో తెరకెక్కుతున్న 'పాకశాల పంతం' సినిమాలో వీరిద్దరు ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మంగళవారం ఈ సినిమాకు సంబంధించి పూజా కార్యక్రమం హైదరాబాద్ పరిసరాల్లోని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఘనంగా జరిగింది. వివరాలు ఇలా..
'కొల్లా' సర్పణలో 'ఈటీవీ ఒరిజినల్స్' పాకశాల పంతం సినిమాను లాంచ్ చేసింది. ఈ సినిమాకు కరణ్ తుమ్మకొమ్మ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. ప్రవీణ్ కొల్లా నిర్మిస్తున్నారు. చంద్రశేఖర్ మహదాస్ సహా నిర్మాతగా వ్యహరిస్తున్నారు.
ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్లో రానున్న ఈ సినిమా నేడు పూజా కార్యక్రమాలతో హైదరాబాద్లో షూటింగ్ మొదలుపెట్టింది. పాకశాల పంతం అంటూ టైటిల్తోనే ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేసింది చిత్రబృందం.
రమ్యకృష్ణ, హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తుండగా.. సంజయ్ స్వరూప్, మహత్ రాఘవేంద్ర, ఎస్.ఎస్. కాంచీ, సమీరా భరద్వాజ్, రాకేష్ రాచకొండ, మాయా నెల్లూరి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
రమ్యకృష్ణ, ఐశ్వర్య రాజేష్ సినిమా పూజా కార్యక్రమానికి హాజరై సందడి చేశారు. ఈ సినిమాకు ఆర్హెచ్ విక్రమ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు స్టార్ సర్కిల్ మార్కెటింగ్ చేస్తుండగా.. సుబ్బారావు కిలారి పీఆర్ఓగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం మూవీతో బ్లాక్బాస్టర్ హిట్ అందుకున్న ఐశ్వర్య రాజేష్.. ఇప్పుడు తెలుగులో వరుస సినిమాలతో బిజీ అయ్యారు. శివగామి రమ్యకృష్ణతో ఐశ్వర్య కాంబో ఎలా ఉంటుందో పాకశాల పంతం అంటూ మేకర్స్ హింట్ ఇచ్చేశారు.