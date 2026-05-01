Ramya Krishnan: మరుసటి రోజు శుభకార్యం పెట్టుకుని.. ముందు రోజు అర్థ రాత్రి వరకు చిందులు వేసిన హీరోయిన్!

Ramya Krishnan:మరుసటి రోజు జీవితంలో ముఖ్యమైన శుభకార్యం ఉన్నప్పటికీ, ఒక స్టార్ హీరోయిన్ తన పనిని వదిలిపెట్టలేదు. అర్థరాత్రి వరకు డ్యాన్స్ చేసి అందరికీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అసలు.. ఏం జరిగింది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
సాధారణంగా పెళ్లి ముందు రోజు అంటే ప్రతి ఒక్కరికీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే ఆనంద క్షణాలు, కొంత ఉత్సాహం, కొంత టెన్షన్ ఇలా మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఒక స్టార్ హీరోయిన్ మాత్రం తన వ్యక్తిగత జీవితానికి కంటే తన వృత్తిని ఎక్కువ ప్రాధాన్యంగా తీసుకుని అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఆమె మరెవరో కాదు రమ్యకృష్ణ. దక్షిణ భారత సినీ రంగంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ నటి, తన నటనతోనే కాదు తన కట్టుబాటుతో కూడా ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంది. ఇటీవల ఆమె గురించి బయటకు వచ్చిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
రమ్యకృష్ణ చిన్నప్పటి నుంచే కళలపై ఆసక్తి పెంచుకుంది. భరతనాట్యం నేర్చుకుని తరువాత సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టింది. మొదట చిన్న పాత్రలతో ప్రారంభమైన ఆమె ప్రయాణం, తరువాత స్టార్ హీరోయిన్ స్థాయికి చేరుకుంది. తెలుగు, తమిళం వంటి భాషల్లో అగ్రహీరోలతో కలిసి నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
ఆమె కెరీర్లో “నరసింహ” సినిమాలో చేసిన నీలాంబరి పాత్ర, అలాగే “బాహుబలి”లో శివగామి పాత్ర ఎంతో గుర్తుండిపోయేలా ఉన్నాయి. ఈ పాత్రలతో ఆమె తనలోని నటన శక్తిని మరింతగా చూపించింది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, రమ్యకృష్ణ తన పెళ్లి ముందు రోజు కూడా షూటింగ్లో పాల్గొన్న విషయం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. దర్శకుడు కృష్ణవంశీతో ఆమె వివాహం జరగబోయే రోజు ముందు రాత్రి, ఒక సినిమా పాట షూటింగ్ కోసం ఆమె సెట్స్లోనే ఉండిపోయిందట.
ఆ పాట “సింహాద్రి” సినిమాలోని స్పెషల్ సాంగ్. షూటింగ్ షెడ్యూల్ బిజీగా ఉండటంతో ఆ సాంగ్ను రాత్రి వరకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. పెళ్లి ఉన్నప్పటికీ రమ్యకృష్ణ తన పని ఆపకుండా, రాత్రి రెండు గంటల వరకు డ్యాన్స్ చేసి షూటింగ్ పూర్తి చేసింది. తర్వాత అక్కడి నుంచి నేరుగా పెళ్లి వేడుకలకు వెళ్లిందని చెప్పింది.
ఈ విషయం విన్న అభిమానులు ఆమెను ప్రశంసిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడం సహజం. కానీ రమ్యకృష్ణ మాత్రం తన ప్రొఫెషన్ను ఎంతో గౌరవంగా తీసుకుని, తన బాధ్యతను పూర్తి చేసింది.
ఇదే కారణంగా ఆమె ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో బిజీ ఆర్టిస్ట్గా కొనసాగుతోంది. ఈ సంఘటన ఆమె కట్టుబాటుకు ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలిచింది. అభిమానులు కూడా “ఇదే నిజమైన డెడికేషన్” అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.