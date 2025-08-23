Ramya Krishnan Net Worth: 32 ఏళ్లగా ఇండస్ట్రీలో.. రమ్యకృష్ణ ఎంత సంపాదించిందో తెలుసా.

Ramya Krishna Net Worth
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రమ్యకృష్ణ తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు సంపాదించుకుంది. ముఖ్యంగా నరసింహ సినిమా తర్వాత.. ఈ హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది. ఇప్పటికి కూడా వరుస సినిమా అవకాశాలు అందుకుంటూ దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో ఈ హీరోయిన్ ఆశ్చర్య వివరాల గురించి వార్తా వైరల్ అవుతుంది.
తెలుగు, తమిళంలో.. ఎన్నో వందల సినిమాలు చేసి.. తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ రమ్యకృష్ణ. ఐదు పదుల వయసు దాటిన ఇంకా కూడా వరుస ఆఫర్లు అందుకుంటుంది.
బాహుబలి సినిమాతో.. పాన్ ఇండియా క్రెస్ కూడా సంపాదించకండి. ఇక ఈ మధ్యనే మహేష్ బాబు హీరోగా వచ్చిన గుంటూరు కారం చిత్రంలో ఆ హీరోకి తల్లిగా కనిపించింది.
ఇక సినిమాలతోనే కాకుండా టీవీ సీరియల్స్ తో కూడా తన ప్రతిభ చూపించింది. వంశం అనే టీవీ సీరియల్స్ లో 1000 పైన ఎపిసోడ్లు నటించింది.
ఇక కృష్ణవంశీని పెళ్లి చేసుకున్న రమ్యకృష్ణ సినిమాకి ఐదు నుంచి ఆరు కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్.. తీసుకుంటున్నట్లు వినికిడి.
ఇక ఆస్తుల వివరాల విషయానికి వస్తే రమ్యకృష్ణ కి దాదాపు 98 కోట్ల ఆస్తి ఉన్నట్టు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఆమెకు చెన్నైలో ఒక అపార్ట్మెంట్ అలానే సొంత ఇల్లు ఉన్నట్లు కూడా వినికిడి.