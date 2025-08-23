Ramyakrishnan Interview: నరసింహాలో రమ్యకృష్ణ చేయాలి అనుకుంది నీలాంబరి పాత్ర కాదు.. ఏ పాత్ర తెలుసా..?

Ramyakrishnan Intersting Fact
నరసింహ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ పాత్ర ఎలాంటి విజయం సాధించిందో మన అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో నీలాంబరి పాత్ర సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఒక.. సెన్సేషనల్ గా నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలో అసలు నరసింహ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ చేయాలి అనుకునేది నీలాంబరి పాత్ర కాదంట..
రమ్యకృష్ణ కెరియర్ లో..ఎంతో విజయం సాధించిన పాత్ర ఏమిటి అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది నీలాంబరి. రమ్యకృష్ణకు ఆ పాత్ర ఎంతో పేరు తెచ్చిపెట్టింది.
ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే నరసింహ సినిమాలో రజనీకాంత్ పాత్ర కన్నా కూడా.. రమ్యకృష్ణ పాత్రకు మరింత అభిమానం దక్కింది.
అంతటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ఈ పాత్రను రమ్యకృష్ణ చేయాలి అనుకోలేదంట. రమ్యకృష్ణ ఈ సినిమాలో సౌందర్య పాత్ర చేయాలి అనుకునిందట.
రమ్యకృష్ణ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. తను సౌందర్య పాత్ర చేయాలి అనుకుంది అని.. ఎవరైనా రజనీకాంత్ కి అంత యాంటీగా కనిపించాలి అనుకోరు అని చెప్పుకొచ్చింది.
అంతేకాదు నరసింహ సినిమా విడుదలైన తర్వాత కొద్ది రోజులు చెన్నైలో కూడా కనిపివ్వలేదు అంతట రమ్యకృష్ణ. ఎందుకంటే క్లైమాక్స్ గురించి అంతగా టెన్షన్ పడిందంట. అయితే ఆ పాత్ర తనకు అంతలా పేరు తెచ్చిపెడుతుంది అనుకోలేదని చెప్పుకొచ్చింది.