Ramyakrishnan Interview: నరసింహాలో రమ్యకృష్ణ చేయాలి అనుకుంది నీలాంబరి పాత్ర కాదు.. ఏ పాత్ర తెలుసా..?

Ramyakrishnan Intersting Fact 
నరసింహ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ పాత్ర ఎలాంటి విజయం సాధించిందో మన అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో నీలాంబరి పాత్ర సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఒక.. సెన్సేషనల్ గా నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలో అసలు నరసింహ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ చేయాలి అనుకునేది నీలాంబరి పాత్ర కాదంట..
 
1 /5

రమ్యకృష్ణ కెరియర్ లో..ఎంతో విజయం సాధించిన పాత్ర ఏమిటి అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది నీలాంబరి. రమ్యకృష్ణకు ఆ పాత్ర ఎంతో పేరు తెచ్చిపెట్టింది. 

2 /5

ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే నరసింహ సినిమాలో రజనీకాంత్ పాత్ర కన్నా కూడా.. రమ్యకృష్ణ పాత్రకు మరింత అభిమానం దక్కింది. 

3 /5

అంతటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ఈ పాత్రను రమ్యకృష్ణ చేయాలి అనుకోలేదంట. రమ్యకృష్ణ ఈ సినిమాలో సౌందర్య పాత్ర చేయాలి అనుకునిందట.

4 /5

రమ్యకృష్ణ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. తను సౌందర్య పాత్ర చేయాలి అనుకుంది అని.. ఎవరైనా రజనీకాంత్ కి అంత యాంటీగా కనిపించాలి అనుకోరు అని చెప్పుకొచ్చింది.   

5 /5

అంతేకాదు నరసింహ సినిమా విడుదలైన తర్వాత కొద్ది రోజులు చెన్నైలో కూడా కనిపివ్వలేదు అంతట రమ్యకృష్ణ. ఎందుకంటే క్లైమాక్స్ గురించి అంతగా టెన్షన్ పడిందంట. అయితే ఆ పాత్ర తనకు అంతలా పేరు తెచ్చిపెడుతుంది అనుకోలేదని చెప్పుకొచ్చింది.

