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Rana Daggubati:ఆమె చాలా స్పెషల్.. ఎక్కడున్నా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా.. రానా ఎమోషనల్ కామెంట్స్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:16 PM IST

Rana Daggubati:టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న నటుడు రానా దగ్గుబాటి తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. హీరోగా, విలన్‌గా, నిర్మాతగా విభిన్న పాత్రల్లో తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న రానా ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొని తన సినీ ప్రయాణం, దర్శకులు, సహనటులతో ఉన్న అనుబంధం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.

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అనుష్కపై రానా

ఈ సందర్భంగా తనతో కలిసి పలు సినిమాల్లో నటించిన స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క గురించి మాట్లాడిన రానా, ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆమె తన జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అని చెప్పారు. ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత మంచి మనసున్న వ్యక్తుల్లో ఆమె ఒకరని, ఆమె వ్యక్తిత్వం ఎంతో గొప్పదని తెలిపారు. ఆమె ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ పని చేస్తున్నా జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు.  

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రాజమౌళి

ఇద్దరూ కలిసి నటించిన బాహుబలి, బాహుబలి 2 సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలన విజయాలు సాధించాయి. ఆ సినిమాల షూటింగ్ సమయంలో ఏర్పడిన అనుబంధం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందని రానా వెల్లడించారు. ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో పనిచేసిన రోజులు తన కెరీర్‌లో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని చెప్పారు.  

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తెలుగు సినిమా వార్తలు

తన సినీ ప్రయాణంలో పలువురు దర్శకులు కీలక పాత్ర పోషించారని కూడా రానా పేర్కొన్నారు. శేఖర్ కమ్ముల, క్రిష్ జాగర్లమూడి, ఎస్‌.ఎస్‌. రాజమౌళి వంటి దర్శకులు తనను నటుడిగా మరింత మెరుగుపరిచారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ సినిమాలో తన నటన చూసిన రాజమౌళి, భల్లాలదేవుడు పాత్రకు ఎంపిక చేశారని చెప్పారు.  

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సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ

రాజమౌళి గురించి మాట్లాడుతూ, ఆయన కేవలం దర్శకుడు మాత్రమే కాదు, ఓ గొప్ప విజనరీ అని కొనియాడారు. సినిమా కోసం ఎంత కష్టపడాలో, విజయం కోసం ఎంత అంకితభావంతో పనిచేయాలో ఆయన నుంచే నేర్చుకున్నానని తెలిపారు. ఒక పాత్రను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, దానికి ఎలా న్యాయం చేయాలనే విషయాల్లో రాజమౌళి నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నానన్నారు.  

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సినీ అప్‌డేట్స్

ప్రస్తుతం రానా నటుడిగా కొద్దిపాటి సినిమాలే చేస్తున్నప్పటికీ, నిర్మాతగా పలు కొత్త ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి సినీ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ముఖ్యంగా తన సహనటుల పట్ల రానా చూపించే గౌరవం, అభిమానాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.

TAGS:
Rana Daggubati
Anushka Shetty
Rana emotional comments
Rana interview
Baahubali actors
Tollywood news

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