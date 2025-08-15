Rana Wife: హీరో రానా భార్య గురించి తెలుసా? హీరోయిన్లనే తలదన్నే అందం ఆమె సొంతం!

Rana Wife Miheeka Photos: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రానా దగ్గుబాటి ఓ అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె పేరు మిహికా బజాజ్. కరోనా సంక్షోభం సమయంలో కొద్దిమంది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వీరిద్దరి వివాహం ఘనంగా జరిగింది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే మిహికా తరచూ కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి.
హీరో రానా దగ్గుబాటి భార్య మిహీకా బజాజ్. ఈమె బాలీవుడ్ హీరో అనిల్ కపూర్కు బంధువు.
ప్రముఖ ఇంటీరియర్ డిజైనర్, బిజినెస్ ఉమెన్గా మిహికా బజాజ్ పేరొందారు. ఈమెకు అనేక వ్యాపారాలు కూడా ఉన్నాయి.
19 డిసెంబరు 1999లో హైదరాబాద్లో మిహికా బజాజ్ జన్మించారు. ఈమెకు ఒక సోదరి, ఒక సోదరుడు ఉన్నారు.
మిహికా బజాజ్, లండన్లో ఆర్ట్ అండ్ డిజైన్పై మాస్టర్స్ చేశారు. మే 2020లో హీరో రానా దగ్గుబాటిని పెళ్లి చేసుకున్నారు.