Ranbir Kapoor: మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తోన్న రణ్ బీర్ కపూర్ లైనప్.. లిస్టులో ‘రామాయణ’ ‘వార్ అండ్ లవ్’ సహా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..

Ranbir Kapoor: కపూర్ ఫ్యామిలీ నాల్గో తరం సినీ వారసుడిగా అడుగుపెట్టి బాలీవుడ్ అగ్ర హీరోగా సత్తా చాటుతున్నాడు రణ్ బీర్ కపూర్. ప్రస్తుతం ఇతని లైనప్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే.రామాయణం రెండు పార్టులతో పాటు సంజయ్ లీలా భన్సాలీతో ‘లవ్ అండ్ వార్’ సినిమా రిలీజ్ డేట్స్ ను లాక్ చేసుకున్నాడు.
రామాయణం.. నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణ్ బీర్ కపూర్ రాముడిగా.. సన్ని డియోల్ హనుమంతుడిగా.. యశ్ రావణాసురుడిగా.. సాయి పల్లవి సీతగా నటించిన రామాయణం పార్ట్ 1 ఈ యేడాది దీపావళి కానుకగా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను బాలకాండ నుంచి అరణ్య కాండ వరకు ఈ సినిమా కూడా ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ పలు భాషల్లో ఏకకాలంలో విడుదల చేస్తున్నారు.
వార్ అండ్ లవ్ .. రణ్ బీర్ కపూర్, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కాంబినేషన్ లో స్టార్ హీరో విక్కీ కౌశల్ మరో హీరోగా తన జీవిత భాగస్వామి అలియా భట్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న చిత్రం ‘వార్ అండ్ లవ్’. ఈ సినిమా వచ్చే యేడాది జనవరి 21న రిపబ్లిక్ డే కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాతో హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేశారు.
రామాయణ పార్ట్ 2: ఇక రామాయణం సినిమాకు సంబంధించిన రెండో భాగాన్ని అరణ్య కాండ నుంచి మొదలు పెట్టి యుద్ధ కాండ వరకు తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను వచ్చే యేడాది దీపావళి కానుకగా విడుదల చేయనున్నారు.
యానిమల్ పార్క్ - సందీప్ రెడ్డి వంగ దర్శకత్వంలో రణ్ బీర్ కపూర్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘యానిమల్’ ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో తెలిసిందే కదా.ఇపుడీ సినిమాకు సీక్వెల్ గా ‘యానిమల్ పార్క్’ రాబోతుంది. ఈ సినిమాలో రణ్ బీర్ కపూర్ హీరోగా, విలన్ గా రెండు పాత్రల్లో కనువిందు చేయనున్నాడు. ఈ సినిమా 2028లో విడుదల చేయనున్నారు.
బ్రహ్మాస్త్ర 2: అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బ్రహ్మాస్త్ర’ పార్ట 1 ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా రాబోతున్న ‘బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ 2’2028లో విడుదల కానున్నట్టు సమాచారం.