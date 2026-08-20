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Star Heroine: భర్త మాజీ లవర్‌తో కలిసి నటించనున్న స్టార్ హీరోయిన్..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:58 AM IST

Star Heroine:బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ నటించిన ‘బ్రహ్మాస్త్ర’ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమాకు కొనసాగింపుగా ‘బ్రహ్మాస్త్ర 2’ తెరకెక్కనుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా జరుగుతున్నట్లు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సీక్వెల్‌లో రణబీర్ భార్య అలియా భట్‌తో పాటు ఆయన మాజీ ప్రేయసి దీపికా పదుకొణె కూడా కనిపించే అవకాశం ఉందనే వార్త ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

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బ్రహ్మాస్త్ర 2

‘బ్రహ్మాస్త్ర 2’ చిత్రానికి అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన సినిమా కథ, స్క్రిప్ట్‌పై దృష్టి పెట్టినట్లు సమాచారం. ‘రామాయణం’ సినిమాకు సంబంధించిన పనులు పూర్తయిన తర్వాత రణబీర్ ‘బ్రహ్మాస్త్ర 2’ షూటింగ్‌లో పాల్గొంటారని తెలుస్తోంది. 2027 ఏప్రిల్ నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభించే ఆలోచనలో చిత్రబృందం ఉన్నట్లు బాలీవుడ్ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి.  

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రణబీర్ దీపికా

ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొణెను అమృత అనే పాత్ర కోసం సంప్రదిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే దీపికా నటనపై ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. చర్చలు మాత్రమే జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె ఈ సినిమాలో భాగమైతే సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.  

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బ్రహ్మాస్త్ర 2లో దీపికా

మొదటి భాగంలో శివ పాత్రలో కనిపించిన రణబీర్, రెండో భాగంలో శివతో పాటు దేవ్ పాత్రలో కూడా కనిపించనున్నారని సమాచారం. అలాగే అలియా భట్ కూడా ఇషా పాత్రలో కొనసాగనుంది. దీంతో రణబీర్, అలియా, దీపికా ఒకే సినిమాలో కనిపిస్తారా అనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరుగుతోంది.  

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రణబీర్ కపూర్ బ్రహ్మాస్త్ర 2

రణబీర్, దీపికా గతంలో ప్రేమలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోయి తమ జీవితాల్లో ముందుకు వెళ్లారు. ప్రస్తుతం దీపికా, రణబీర్ తమ తమ కెరీర్‌లలో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ మళ్లీ ఒకే సినిమాలో కనిపించే అవకాశం రావడంతో ఈ వార్త ప్రత్యేకంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ‘బ్రహ్మాస్త్ర 2’ మొదటి భాగం కంటే మరింత భారీగా తెరకెక్కించేందుకు దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. భారతీయ పురాణాలు, ఆస్ట్రావర్స్ ప్రపంచాన్ని మరింత విస్తరించేలా కథను సిద్ధం చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

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అలియా భట్ బ్రహ్మాస్త్ర 2

ఇదిలా ఉంటే రణబీర్ చేతిలో ఇప్పటికే పలు భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో ‘లవ్ అండ్ వార్’, సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో ‘యానిమల్ పార్క్’ సినిమాలు కూడా ఆయన లైనప్‌లో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ‘బ్రహ్మాస్త్ర 2’లో దీపికా నటిస్తుందా లేదా అన్నది అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఆసక్తికరంగానే ఉండనుంది.

TAGS:
Ranbir Kapoor
Deepika Padukone
Alia Bhatt
Brahmastra 2
Ranbir Deepika
Deepika Padukone Brahmastra 2
Ranbir Kapoor Brahmastra 2

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