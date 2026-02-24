Rangbhari Ekadashi 2026: రంగ భరీ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత, పాటించాల్సిన నియామలు ఏమిటంటే..?

Rangbhari Ekadashi 2026 date and paran time: రంగభరీ ఏకాదశి రోజున శ్రీకృష్ణుడు, రాధా రాణి అమ్మవారితో కలిసి హోలీ ఆడతారని అనాదీగా విశ్వసిస్తారు. హోలీ పండగకు ముందు వచ్చే ఏకాదశిని రంగభరీ ఏకాదశిగా పిలుస్తారు.
హిందూ సంప్రదాయంల ఏకాదశిని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా శ్రీమహావిష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరమైన తిథిగా కూడా చెప్తారు.ఈ క్రమంలో ప్రతినెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అయితే అవి ఒకటి శుక్ల పక్షంలో మరోకటి కృష్ణపక్షంలో వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో మనం మార్చి నెల 27న అమలకీ ఏకాదశిని జరుపుకొబొతున్నాం.
దీన్ని ఉత్తర భారత్ లో రంగభరీ ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. ఈ రోజున కృష్ణపక్షంలో బ్రజ్లో శ్రీకృష్ణుడు, రాధా రాణితో కలసి హోలీ ఆడతారని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అందుకే అక్కడ విగ్రహాలను ప్రత్యేకంగా గులాల్ రంగులతో అలంకరిస్తారు. ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు.
పలు చోట్ల ఉట్టి కొట్టడం కార్యక్రమంను కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ క్రమంలో రంగభరీ ఏకాదశి లేదా అమలకీ ఏకాదశి వేళ కొన్ని రెమిడీలు పాటించాలి. రకరకాల రంగులను శ్రీకృష్ణుడు, రాధా రాణి విగ్రహాలపై వేసి తమభక్తిని చాటుకుంటారు. ఇక ఈ రోజున చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉంటారు.
ఈసారి మనం ఫాల్గుణ మాసంలోని శుక్ల పక్ష ఏకాదశి తిథి ఫిబ్రవరి 27న తెల్లవారుజామున 2:33 గంటలకు ప్రారంభమై అదే రోజు రాత్రి 10:32 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ రోజున చాలా విశేషమైందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈరోజున ఉపవాసం, ఏవైన దానధర్మాలు చేస్తే వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలు కల్గుతాయి.
ముఖ్యంగా శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం కోసం తులసీమాలలతో పూజించుకొవాలి. దీనితో పాటు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు చేసుకొవాలి. విష్ణు సహస్రనామా పారాయణలు చేయాలి. ఈరోజు చాలా మంది నదీస్నానాలు చేస్తారు. దీనితో పాటు అన్నార్థులకు అన్నదానం, వేసవి నేపథ్యంలో చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
నెయ్యితో దీపారధన చేస్తే మంచిదంటారు. నవగ్రహాల దోషాల పరిహరంకు ఏడు శనివారాల వ్రతంను ఆచరించాలి. ఆవుకు ఏదైన గ్రాసం పెట్టాలి. శునకాలకు, చీమలకు ఏదైన ఆహరం పెట్టాలి. ఈ రోజున కటింగ్ ,షేవింగ్ లు, గోర్లను తీసుకొవడం వంటివి చేయకూడదు. రోజంతా ఆ విష్ణుమూర్తిని ధ్యానిస్తు ఆయనను శక్తిమేరకు పూజించుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.