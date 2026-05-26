Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Ranveer Singh Banned: రణవీర్ సింగ్‌ను బ్యాన్ చేసిన బాలీవుడ్ ఫిలిం ఫెడరేషన్!

Ranveer Singh Banned: రణవీర్ సింగ్‌ను బ్యాన్ చేసిన బాలీవుడ్ ఫిలిం ఫెడరేషన్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 26, 2026, 08:46 AM IST|Updated: May 26, 2026, 08:46 AM IST

Ranveer Singh Banned:బాలీవుడ్ నటుడు రణవీర్ సింగ్ ప్రస్తుతం భారీ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆయన నటించాల్సిన డాన్ 3 సినిమా కారణంగా ఈ సమస్య మొదలైంది. 2023లో దర్శకుడు Farhan Akhtar ఈ సినిమాను అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పట్లో విడుదలైన ప్రోమో ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని కలిగించింది.

Ranveer Singh latest news1/5

రణవీర్ సింగ్

అమితాబ్ బచ్చన్, షారుఖ్ ఖాన్ తర్వాత డాన్ పాత్రలో రణవీర్ సింగ్ కనిపించబోతున్నాడని తెలిసి అభిమానులు చాలా ఎగ్జైటయ్యారు. కానీ సినిమా ప్రకటన తర్వాత ఎలాంటి పెద్ద అప్డేట్లు రాలేదు. దీంతో సినిమా ఆలస్యం అవుతుందనే వార్తలు మొదలయ్యాయి.  

Don 3 exit reason2/5

ఫర్హాన్ అక్తర్

కొంతకాలానికి రణవీర్ సింగ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చాడని ప్రచారం జరిగింది. స్క్రిప్ట్ విషయంలో మరియు షూటింగ్ ఆలస్యంపై ఆయన అసంతృప్తిగా ఉన్నారని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెప్పాయి. మరోవైపు ఈ ఆలస్యం వల్ల నిర్మాతలకు భారీ నష్టం వచ్చిందని సమాచారం.  

FWICE ban on Ranveer Singh3/5

బాలీవుడ్ న్యూస్

సినిమా కోసం ఇప్పటికే హోటల్ బుకింగ్స్, విదేశీ ప్రయాణాలు, లొకేషన్ రిక్కీలు, వందలాది మంది సిబ్బంది కోసం ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఖర్చులు కోట్లలో ఉన్నాయని వార్తలు వచ్చాయి.  

Farhan Akhtar Ranveer Singh4/5

FWICE బ్యాన్

ఈ వ్యవహారం తర్వాత FWICE అనే సినీ కార్మిక సంఘం రంగంలోకి దిగింది. రణవీర్ సింగ్‌ను సమావేశానికి రావాలని పలుమార్లు కోరినట్లు తెలిపింది. అయితే ఆయన వ్యక్తిగతంగా హాజరు కాలేదని ఆరోపించింది. FWICE సలహాదారు Ashoke Pandit మాట్లాడుతూ రణవీర్ సింగ్‌పై నాన్ కోఆపరేషన్ ఆర్డర్ జారీ చేసినట్లు చెప్పారు. సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు సంఘానికి చెందిన కార్మికులు, టెక్నీషియన్స్ ఆయనతో పని చేయకపోవచ్చని తెలిపారు.  

Don 3 issue5/5

డాన్ 3 వివాదం

ఇక రణవీర్ సింగ్ టీమ్ మాత్రం తమకు డాన్ ఫ్రాంచైజీపై పూర్తి గౌరవం ఉందని తెలిపింది. ఈ విషయంపై పబ్లిక్‌గా మాట్లాడకుండా గౌరవంగా వ్యవహరించాలని రణవీర్ నిర్ణయించుకున్నాడని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఈ వివాదం బాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. డాన్ 3లో కొత్త హీరో వస్తాడా? లేక సమస్య పరిష్కారమై రణవీర్ తిరిగి చేరతాడా? అన్న ఆసక్తి అందరిలో ఉంది.

Tags:
Ranveer Singh Don 3 controversy
Don 3 issue
Farhan Akhtar Ranveer Singh
FWICE ban on Ranveer Singh
Don 3 exit reason
Ranveer Singh latest news
Bollywood controversy

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శని దేవుడి బంపర్ ఆఫర్.. ఆ రాశుల వారికి అపార ధనలాభం, కోరిన కోరికలు నెరవేరే సమయం!

శని దేవుడి బంపర్ ఆఫర్.. ఆ రాశుల వారికి అపార ధనలాభం, కోరిన కోరికలు నెరవేరే సమయం!

Shani Dev2 min ago
2

వణుకుతున్న చైనా.. స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తోన్న Taiwan.. కారణాలు ఇవే..!

Taiwan stock market6 min ago
3

వడదెబ్బకు నిన్న ఒక్కరోజే 77 మంది బలి, వారం రోజుల్లో వందల సంఖ్యలో మరణాలు!

ap telangana heat wave updates33 min ago
4

నేడు క్వాలిఫయర్-1లో అమితుమీ తేల్చుకోనున్న బెంగళూరు, గుజరాత్ జట్లు..

RCB vs GT1 hr ago
5

డబ్బు కొరతతో బాధపడుతున్నారా..! ఇంట్లో ఈ చిన్ని వాస్తు మార్పుతో మీ ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు

Vastu tips for home1 hr ago