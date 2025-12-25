English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Yash Dayal: ఐపీఎల్‌ ముందు ఆర్సీబీకి ఊహించని ఎదురుదెబ్బ.. స్టార్ ప్లేయర్‌పై పోక్సో కేసు నమోదు..!

RCB Player Yash Dayal Legal Trouble: యష్ దయాల్.. ఈ స్టార్ క్రికెటర్ గురించి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఐపీఎల్ 2025లో ఆర్సీబీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యష్‌ను.. ఐపీఎల్ 2026 కోసం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రూ. 11 కోట్లకు అట్టిపెట్టుకుంది. తాజాగా యష్ దయాల్‌పై పోక్సో కేసు నమోదు అయింది. జైపూర్‌లో ఓ మైనర్ బాలిక ఈ స్టార్ ఆటగాడిపై ఫిర్యాదు చేసింది. 
రాజస్థాన్‌కు చెందిన 17 ఏళ్ల బాలిక యష్ దయాల్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో, యష్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నాడని తెలిపింది. అంతేకాకుండా తన క్రికెట్ కెరీర్‌లో సహాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి.. తనను భావోద్వేగపరంగా బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తున్నాడని ఆరోపించింది.   

ఇక యష్ దయాల్‌పై ఇది రెండవ కేసు. పెళ్లి పేరుతో ఒక మహిళను మోసం చేశాడనే ఆరోపణలపై ఉత్తరప్రదేశ్‌ ఘజియాబాద్‌లోని ఇందిరాపురం పోలీస్ స్టేషన్‌లో సెక్షన్ 69 కింద ఇప్పటికే కేసు నమోదైంది. జైపూర్ కేసులో బాధితురాలు మైనర్ కావడంతో పోలీసులు కఠినమైన పోక్సో చట్టం కింద ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు.

జైపూర్ కోర్టులో విచారణ సందర్భంగా యష్ దయాల్ తరపు లాయర్.. ఇది తప్పుడు కేసు అని, పక్షపాతంతోనే ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారని వాదించారు. అయితే, ప్రాథమిక ఆధారాలను పరిశీలించిన తర్వాత, బాధితురాలు మైనర్ కావడంతో కేసు తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకున్న బెంచ్.. యష్‌కి బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి నిరాకరించింది. రాజస్థాన్ హైకోర్టు కూడా గతంలో అతనికి స్టే ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించినట్లు తెలిసింది.

యష్ దయాల్‌పై ఇన్ని ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికీ, అతన్ని నిలుపుకోవాలనే RCB బోర్డు నిర్ణయంపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. తీవ్రమైన నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆటగాడిని జట్టులో కొనసాగించాడంపై క్రికెట్ అభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   

అయితే పోలీసులు యష్ దయాల్‌ను అరెస్టు చేసిన లేదా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన.. అతన్ని ఐపీఎల్ 2026 నుండి తొలగించే అవకాశం ఉంది. యూపీ T20 లీగ్ నుండి అతన్ని నిషేధించినట్లు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి. మైదానంలో వికెట్లు పడగొట్టి హీరోగా మారిన యష్ దయాల్.. ఇప్పుడు కోర్టుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. దీనిపై ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ అధికారికంగా ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.  

