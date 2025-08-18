English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Honey Singh: ఓ మై గాడ్.. కేవలం నెల రోజుల్లోనే 18 కిలోలు తగ్గిన స్టార్ సింగర్.. డైట్ గురించి తెలిస్తే ఇంత ఈజీనా అనకుండా ఉండలేరు!

Honey singh weight loss: రాపర్, సింగర్ హనీ సింగ్ గురించి తెలియని మ్యూజిక్ లవర్స్ ఉండరేమో. తన ఆల్బమ్ సాంగ్స్ తో ఒక్క బాలీవుడ్ లోనే కాకుండా దేశం మొత్తం బాగా ఫేమస్ అయ్యాడు. అయితే హనీ సింగ్ గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పోస్ట్ ఆయన అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. 
 
రాపర్, సింగర్ హనీ సింగ్ గురించి తెలియని మ్యూజిక్ లవర్స్ ఉండరేమో. తన ఆల్బమ్ సాంగ్స్ తో ఒక్క బాలీవుడ్ లోనే కాకుండా దేశం మొత్తం బాగా ఫేమస్ అయ్యాడు. అయితే హనీ సింగ్ గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పోస్ట్ ఆయన అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. హనీ సింగ్ ఆరోగ్యం బాగోలేదని, అందుకే బరువు బాగా తగ్గినట్లు కొందరు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. 

ఇక దీనిపై స్పందించిన హనీ సింగ్ తాను పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని.. కేవలం మంచి డైట్, జిమ్ చేస్తున్నానని చెప్పాడు. ఈ పోస్ట్ పై ఒక అభిమాని సోషల్ మీడియాలో ఇలా కామెంట్ చేశాడు. గతంలో హనీ సింగ్ ఆకర్షణీయంగా కనిపించేవాడని, కానీ ఇప్పుడు అతని శరీరం కృశించినట్లు, డల్ గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తోందన్నాడు. దీనికి హనీ సింగ్ నవ్వుతూ స్పందిస్తూ తనకు ఏమీ కాలేదని.. ఫిట్‌నెస్ కోసం కష్టపడుతున్నానని తెలిపాడు.   

హనీ సింగ్ ఒక నెలలో 18 కిలోల బరువు తగ్గాడని అతని ట్రైనర్ వెల్లడించాడు. ఆరోగ్యకరమైన గ్రీన్ జ్యూస్‌తో రోజు ప్రారంభించి, మెటబాలిజంను మెరుగుపరిచే ఆహారం తీసుకున్నాడని తెలిపాడు. ఈ జ్యూస్‌లో బీట్‌రూట్, ఉసిరి, దోసకాయ, క్యారెట్, కొత్తిమీర ఉంటాయని.. ఉదయం ఈ డ్రింక్ తో హనీ సింగ్ డే స్టార్ట్ అవుతుందని ట్రైనర్ చెప్పాడు. 

మార్నింగ్ జ్యూస్ తాగిన తర్వాత మళ్లీ మిశ్రమ కూరగాయల జ్యూస్, మంచి ప్రోటీన్‌తో కూడిన ఫుడ్ తీసుకునేవాడన్నాడు. మధ్యాహ్న భోజనంలో ఉడికించిన చికెన్, అన్నం, ఆకుకూరలు ఉండేవని.. సాయంత్రం వెజిటేబుల్ సూప్ లేదా చికెన్ తినేవాడని హనీ సింగ్ ట్రైనర్ తెలిపాడు. 

మళ్లీ రాత్రి భోజనంలో హనీ సింగ్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ లేదా సూప్ తీసుకునేవాడన్నాడు. అంతేకాకుండా ఆయన జిమ్ కూడా ఎక్కువగా చేసేవాడని.. అందులో స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, కార్డియో, హై-రెప్ శిక్షణ లాంటి ఎక్సర్ సైజ్ లు ఉండేవని పేర్కొన్నాడు. సహజ ఆహారం, ప్రోటీన్, వ్యాయామం సహాయంతో హనీ సింగ్ 95 కిలోల నుండి 77 కిలోలకు చేరుకున్నాడు.  గమనిక:  బరువు తగ్గించే ప్రయాణం అనేది నెమ్మదిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది.. చాలా త్వరగా బరువు తగ్గడం వల్ల ఆరోగ్యానికి నష్టం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.  

