Dashanka Yog 2026 Effect: శనితో పాటు శుక్రుడు 36 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన దశాంక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి..
Dashanka Yog 2026 Effect Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహ కదలిక లు మానవ జీవితంపై ఎంత ప్రభావం చూపుతాయో చెప్పనక్కర్లేదు.. గ్రహ కదలికలతో పాటు సంచారాలు, తిరోగమనలు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే ఏప్రిల్ 10వ తేదీన అత్యంత అరుదైన దశాంతక యోగం ఏర్పడింది. సంపదతో పాటు విలాసానికి కారకుడైన శుక్రుడుతో పాటు శని ఒకదానికొకటి 36 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం వల్ల ఈ యోగం ఏర్పడింది.
అయితే, ఈ యోగ ప్రభావం దాదాపు 48 గంటల పాటు ఉండబోతుంది. ఈ దశాంతక యోగ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఏప్రిల్ 10వ తేదీ తెల్లవారి జామున 3 గంటల సమయంలో ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.. శని అదృష్ట స్థానంలో ఉండడం కారణంగా వీరికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఇళ్లతో పాటు వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేయిస్తారు. నిలిచిపోయిన పనులు కూడా వేగంగా పూర్తవుతాయి.
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ దశాంతక రాజయోగ ప్రభావంతో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఈ సమయంలో పదోన్నతులు రావడమే కాకుండా జీతాలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతాయి. దీని కారణంగా వీరు శుభవార్తలు తప్పకుండా వింటారు. అలాగే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని అధిపతిగా వ్యవహరిస్తుంది. అయితే శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల వేరికి పూర్వికులు ఆస్తులు కలిసి రాబోతున్నాయి. మీడియాతో పాటు ఫ్యాషన్ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి ఎదిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో జీతాలు కూడా పొందగలుగుతారు.