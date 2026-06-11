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Dhruva Yogam: మూడు రాశులపై ధ్రువ యోగం కనకవర్షం.. మీ రాశి ఇందులో ఉందో లేదో చూసుకోండి!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:14 AM IST

Rare Dhruva Yogam on June 17: జూన్ 17న ఈ సమయంలో అరుదైన ధ్రువ యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఆర్థికంగా అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Rare Dhruva Yogam Effect On Zodiac:  జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎన్నో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ యోగాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రధాన యోగాలు ఏర్పడితే.. అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఇదిలా ఉంటే జూన్ 17న ధ్రువ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అరుదైన యోగంగా చెప్పుకుంటారు.

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ధ్రువ యోగం

ఈ ధ్రువ యోగం వల్ల దీర్ఘకాలిక విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా పనుల్లో స్థిరత్వం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరికి జీవితంలో సానుకూల ప్రభావాన్ని పొందుతారు. మూడు రాశులవారికి ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా తీవ్ర సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులవారి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

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సింహ రాశి 

ధ్రువ యోగంతో సింహ రాశివారికి ఈ సమయంలో గౌరవం, ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వీరికి అనుకున్న పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి. అదృష్టం వీరికి పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా భాగస్వామ్యంతో కొత్త కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. జూన్ 17 తర్వాత ఈ రాశివారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరు తప్పకుండా ఉత్సాహంగా, శక్తివంతంగా ఉంటారు.  

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ధనుస్సు రాశి

ధ్రువ యోగంతో ధనుస్సు రాశి వారికి మానసిక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. వీరికి తప్పకుండా మానసిక ప్రశాంతతను, లౌకిక ఆనందాన్ని కూడా పొందుతారు. యువ ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయంలో ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. విదేశాలకు వెళ్లాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ప్రయాణం సులభంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొత్త వాహనాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే మానసిక ఒత్తిడి సులభంగా తొలగిపోతుంది.   

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మేష రాశి 

ధ్రువ యోగం ఎఫెక్ట్‌తో మేష రాశివారికి కెరీర్‌ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల పరంగా వస్తున్న అనేక సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. బాకీ ఉన్న డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడేవారికి తీవ్ర సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.  

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మేష రాశి 

ధ్రువ యోగం ప్రభావంతో మేష రాశివారికి శాంతి కూడా ఊహించని నెలకొంటుంది. దీంతో పాటు జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారు బాస్‌ల నుంచి అద్భుతమైన ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. వీరికి ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్బుతమైన అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు.   

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TAGS:
Dhruva Yogam 2026
Dhruva Yogam Effect
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