Rare Gajakesari yogam: త్వరలో అరుదైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభం..

Rare Gajakesari yogam 2026: అంగారక సంకట చతుర్ధి నాడు శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగం యోగం ఏర్పడబోతుంది. ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈసారి అంగారక చతుర్థి నాడు ఏర్పడబోతుంది. ఈ రోజున అత్యంత శుభప్రదమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. దీని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కోటీశ్వరులను చేసే అవకాశాలున్నాయి.
Gajakesari Effect: వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం, అంగారక సంకట చతుర్థి మే 5 సంభవించబోతుంది. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాదు కొన్ని రాశుల వారికీ స్వర్ణయుగం ప్రారంభం కాబోతుంది.
కుంభ రాశి.. కొన్ని గ్రహాల అరుదైన కారణంగా ఏర్పడిన గజకేసరి రాజయోగం కుంభ రాశి వారి జీవితంలో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో, ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. అదృష్ట శక్తితో మీరు విజయం సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి.. అంగారక సంకట చతుర్ధి నాడు ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగం వృషభ రాశి వారికి సంపూర్ణ ఆనందాన్ని ఇవ్వబోతుంది. ఈ సమయంలో, భార్య,భర్తల మధ్య మనస్పర్థలు, విభేదాలు పరిష్కరించబడతాయి.
ధనుస్సు రాశి.. అరుదైన గజ కేసరి రాజయోగం కారణంగా ఏర్పడిన ఈ యోగం ధనుస్సు రాశి వారి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. ఉద్యోగ రంగంలో మంచి అవకాశాలుండబోతున్నాయి.
కన్య రాశి.. విశ్వ కల్లోలం కారణంగా ఏర్పడిన గజకేసరి రాజయోగం కన్యారాశి వారికి జీవితంలో అద్భుతాలను తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తి నిపుణులకు పదోన్నతులు లభిస్తాయి.
మకర రాశి.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏర్పడిన కల్లోల కారణంగా గురు, చంద్రుల ప్రత్యేక సంయోగం వల్ల ఏర్పడిన గజకేసరి రాజయోగం మకర రాశి వారి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో, భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు తొలగిపోనున్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం పూర్తిగా హిందూ పంచాంగాలు, ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువుతో పాటు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లోని గ్రహ గతులు ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.