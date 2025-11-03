Rare Raja yogas: 200 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన 4 రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. లక్కంటే వీరిదే..

Rare Raja yogas: 200 యేళ్ల తర్వాత గ్రహ మండలంలో 4 అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఈ 3 రాశుల వారు పట్టిందల్లా బంగారమే. అదృష్టం వీరి వెంటే ఉండనుంది. ఇంతకీ ఏమిటా రాశులు..
Rare Raja yogas: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. అలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని శుభాశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. అలా గ్రహాల రాశి మార్పు వలన కొందరిన జీవితాల్లో వెలుగులు, మరికొందరు జీవితాల్లో కొంచెం కష్ట నష్టాలను తీసుకొస్తోంది. ఇక నవంబర్ నెలలో గ్రహాల మార్పు కారణంగా 4 రకాల రాజయోగాలు ఏర్పడుతాయి. అది కూడా ఒకే సమయంలో ఏర్పడటం విశేషం.
నవంబర్లో కుజుడు తన సొంత రాశి అయిన వృశ్చికంలో సంచరిస్తుంది. అటు బృహస్పతి రుచక రాజయోగంతో పాటు హంస రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడు. శుక్రుడు మాలవ్య రాజయోగం..కుజుడు సూర్య ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. ఈ 4 రాజయోగాలు ఒకే సమయంలో ఏర్పడటం చాలా అరుదు. ఈ సంఘటన 200 యేళ్ల తర్వాత నవంబర్లో సంభవిస్తోంది. ఈ రాజయోగాల వలన ఆదాయంలో వృద్ది వృత్తిలో పెరుగుదల ఉంటుంది. మంచి ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. నవంబర్లో ఏర్పడే 4 రాజయోగాల వల్ల ఏ రాశులకు అదృష్టం తీసుకురాబోతుందో చూద్దాం..
తుల రాశి.. నవంబర్లో ఏర్పడిన 4 రాజయోగాల కారణంగా తులారాశి వారికి అదృష్టం వలన అనేక మంది మద్ధతుతో గట్టెక్కుతారు .మీరు ఇప్పటికే పెట్టుబడి పూర్వక లాభాలను అందుకుంటారు. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనడానికి మీకు అవకాశాలున్నాయి. ఈ రాశి విద్యార్థులు పరీక్షలలో మంచి మార్కులు సాధిస్తారు. అన్నింటా విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయంలో మంచి పెరుగుదల ఉంటుంది. అవివాహితులకు మంచి వరుడు లేదా వధువు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు మీ చేతికి అందుతాయి. వృత్తి పరంగా మీకు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు.
మకర రాశి: నవంబర్లో ఏర్పడే 4 రాజయోగాల కారణంగా నవంబర్ నెల మకర రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు జీవితంలో కొత్త విజయాలను అందుకుంటారు. చేసే పనిలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం చాలా మధురంగా ఉంటుంది. మీ భాగస్వామి నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. పని వాతావరణం బాగుంటుంది. పనిచేసే వారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి.
వృషభ రాశి: నవంబర్ నెల వృషభ రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే వృషభానికి 6వ ఇంట్లో మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. 7వ ఇంట్లో రుచక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, ఈ వ్యక్తులు ఈ నెలలో ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తిని పొందబోతున్నారు. లైఫ్ సాఫీగా సాగిపోతుంది. దీని వలన వాళ్ల పుట్టిన గ్రహ స్థితి గతుల ఆధారంగా కొంత మంది ఈ రాశి వారికి కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనడానికి ఇదే సరైన అవకాశం అని చెప్పాలి. వ్యక్తిగత జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇదే సరైన అవకాశం అని చెప్పాలి. ధైర్యం వలన అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, పంచాంగాలు, ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువు సహా ఇతర హిందూ మత గ్రంథాల్లో ఉణ్న దాని ఆధారంగా మేము ఈ కథనాన్ని అందించాము. జీ న్యూస్ నెట్ వర్క్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.