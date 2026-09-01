Rare Raja Yogam: 2026 సెప్టెంబర్లో సూర్య, బుధ, శుక్ర గ్రహాల సంచారం వల్ల మాలవ్య, భద్ర, లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సెప్టెంబర్లో పలు గ్రహాల కలయికతో కొన్ని రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి.
September Raja Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాల కలయికకు మంచి యోగం ఏర్పడుతుంది. శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. సెప్టెంబర్ 2న తులా రాశిలో ప్రవేశించినపుడు మాలవ్య రాజయోగం.. సెప్టెంబర్ 7న బుధుడు కన్యారాశిలో ప్రవేశించినపుడు భద్ర రాజయోగం.. సెప్టెంబర్ 17 సూర్యుడు కన్యారాశిలో ప్రవేశించినపుడు బుధాదిత్య రాజయోగం.. సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులారాశిలో ప్రవేశించినపుడు లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడబోతున్నాయి. ఈ విధంగా ఒకే నెలలో నాలుగు శుభ రాజయోగాలు ఏర్పడటం వల్ల కలిగే ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం ఉంటుంది. అయితే, దీనిని పంచ రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం అని చెప్పాలి.
తులా రాశి..
సెప్టెంబర్లో ఏర్పడే అరుదైన మాలవ్య, బుధాదిత్య భద్ర, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాలు తులారాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉండనున్నాయి. ఈ సమయంలో మాలవ్య రాజయోగం మీకు వ్యాపారంలో భారీ ఆదాయం పొందనున్నారు. లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఇంట్లో పిల్లల వివాహాలు వంటి శుభకార్యాలు చేస్తారు. కుబేరుని సంపద మీ చేతికి అందనుంది. ఇది మీకు స్వర్ణ యుగం అని చెప్పాలి.
మేష రాశి..
సెప్టెంబర్లో మాలవ్య, భద్ర, లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య రాజయోగాలు ఏర్పడటం వల్ల మేష రాశి వారికి ఉద్యోగ రంగంలో సానుకూల ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో, నిరుద్యోగులకు వారు కోరుకున్న కంపెనీ నుండి ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా సానుకూలత ఉంటుంది. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి..
సెప్టెంబర్లో మాలవ్య, భద్ర, లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య రాజయోగాలు ఏర్పడటం వల్ల కన్యారాశి వారికి తగిన ఉపాధి దొరుకుతుంది. మీ కెరీర్ పరంగా భారీ పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి మీకు ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు ఆదా చేయాలనే మీ ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి.
కర్కాటక రాశి..
సెప్టెంబర్లో మాలవ్య, భద్ర, లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య రాజయోగాలు ఏర్పడటం వల్ల కర్కాటక రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం వెల్లివిరుస్తుంది. పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందే అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో మీరు చాలా కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిష్కారాలు లభిస్తాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది.
మకర రాశి..
సెప్టెంబర్లో ఏర్పడే నాలుగు అరుదైన రాజయోగాలు మకరరాశి వారికి అన్ని రంగాలలో మంచి ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు. ఈ సమయంలో, ఉద్యోగ మార్కెట్లో మీ పనికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు మిమ్మల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయట పడతారు. తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.
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