  • Rare Rajayoga: మకరరాశిలోకి డబుల్ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..

Rare Rajayoga: మకరరాశిలోకి డబుల్ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..


Rare Rajayoga:వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, కుజుడిని గ్రహాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు.  కుజుడు ధైర్యం,బలం, శౌర్యానికి కారకుడు.   అలాంటి కుజుడు 45 రోజులు ఒకే రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఇప్పటికే మకరరాశిలో  సూర్యుడు, శుక్రుడు ఉన్నారు. కుజుడు కూడా ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో, మకరరాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో త్రిగ్రహి యోగం అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలలో ఒకటి. అలాగే, కుజుడికి మకరం ఉచ్ఛ రాశి కాబట్టి త్రిగ్రాహి యోగంతో పాటు రుచక రాజ యోగం ఏర్పడుతుంది.
1 /7

Rare Rajayoga Effect Makara Rasi: మకరరాశిలో ఒకేసారి రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడటం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక ఘటన కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలుగబోతుంది. ఇప్పుడు మకరరాశిలో ఏర్పడిన రెండు రాజయోగాల కారణంగా ఏ రాశులు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారో చూద్దాం..

2 /7

కన్యా రాశి..  కన్యారాశి 5వ ఇంట్లో రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. దీని కారణంగా, ఈ రాశి వారు పరీక్షలలో మంచి మార్కులు సాధిస్తారు. ఈ రాశి వారు తమ పిల్లల నుండి శుభవార్తలు వింటారు. వారి సృజనాత్మకత కారణంగా, వారు జీవితంలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. వారి ప్రతిభ గుర్తించబడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. పెట్టుబడుల నుండి వారికి మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. 

3 /7

కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి 7వ ఇంట్లో మకరంలో  రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇది వైవాహిక జీవితంలో ఆనందాన్ని పెంచుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం బలపడుతుంది.వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. అవివాహితులకు మంచి వరుడు లభిస్తాడు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతాయి.  

4 /7

మకర రాశి.. మకర రాశి మొదటి ఇంట్లో రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇది  మకర రాశుల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. విశ్వాసం,  నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. కెరీర్‌లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది.ఆర్థిక న్యాయంలో మంచి పెరుగుదల ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతాయి. మీకు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశ్యం ఉంటే, మీరు దానిని ప్రారంభిస్తే, మీరు దానిలో మంచి విజయాన్ని పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా, డబ్బు అనేక వనరుల నుండి వస్తుంది. మీరు కొత్త ఆదాయ వనరులు క్రియేట్ అవుతాయి.

5 /7

మేష రాశి..  మేషం యొక్క 10వ ఇంట్లో మకరంలో  రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. దీని కారణంగా, ఈ రాశి వారు తమ కెరీర్‌లో మంచి పురోగతిని సాధిస్తారు. పనిచేసే వారికి ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెరుగుదల ఉండవచ్చు.మీ నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. పనిలో పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వంలో పనిచేసే వారు గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు.  మొత్తంమీద, వారు తమ కష్టానికి తగిన ఫలాలను అందుకుంటారు.   

6 /7

వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశికి  3వ ఇంట్లో రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. దీని వలన ఈ రాశుల వారి ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం,  ధైర్యం పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ తోబుట్టువుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీడియా, ఐటీ,  మార్కెటింగ్ రంగాలలోని వారికి ఇది మంచి పరిణామం. పనికి సంబంధించిన ప్రయాణాలు మంచి ఆర్థిక లాభాలను తెస్తాయి.

7 /7

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు పంచాంగాలు,పండితులు ఇతర  సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ ఈ వార్తను నిర్ధారించడం లేదు.

