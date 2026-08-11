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శ్రావణ సోమవారం అరుదైన త్రిగుణ రాజయోగాలు.. ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 11, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:43 AM IST


Rare Rajyogas in Shravan 2026: ఈ నెల 10వ తేదిన ఎంతో శక్తివంతమైన కొన్ని అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.

Rare Rajyogas in Shravan 2026 Telugu: శ్రావణ మాసంలో వచ్చే సోమవారాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇప్పటికే నార్త్‌లో శ్రావణం ప్రారంభమైంది. అయితే, దక్షిణాది వ్యాప్తంగా ఈ నెల 13వ తేది నుంచి శ్రావణం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సమయంలో పరమశివుని ఆరాధించడం వల్ల సకల శుభాలను కలిగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. 

Rare Rajyogas in Shravan 2026 Telugu1/7

పవిత్రమైన గ్రహయోగాలు

ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ శ్రావణ రెండవ సోమవారం (ఆగస్టు 10) రోజున జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం.. అత్యంత అరుదైన, పవిత్రమైన గ్రహయోగాలు ఒకేసారి మార్పులు చేశాయి. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన ఒక యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సోమవారం రోజే బుధాదిత్య రాజయోగంతో పాటు గురు ఆదిత్య రాజయోగం, మహాలక్ష్మి యోగాలు ఏకకాలంలో ఏర్పడ్డాయి.. 

Guru Aditya Rajyoga2/7

త్రిగుణ యోగం

ఈ శక్తివంతమైన త్రిగుణ యోగాల ప్రభావం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి, పరమశివుల అనుగ్రహం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా, కెరీర్ పరంగా ఊహించని శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రోజుల పాటు దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Budhaditya Rajyoga3/7

మేష రాశి

ఈ శ్రావణ సోమవారం నుంచి మేష రాశివారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా ఊపందుకుంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా గతంలో చేసిన కష్టానికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా తగినంత గుర్తింపు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 

Mahalaxmi Yoga4/7

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఈ అరుదైన యోగాలు విశేషమైన ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా తప్పకుండా కలుగుతాయి. ఆఫీసులో మీ పనితనానికి తగిన ప్రశంసలు కూడా తప్పకుండా లభిస్తాయి. వీరు తప్పకుండా కీలకమైన బాధ్యతలతో పాటు పదోన్నతులకు సంబంధించిన శుభవార్తలు కూడా తప్పకుండా పొందుతారు.  

కన్యా రాశి5/7

కన్యా రాశి

కన్యా రాశి వారికి కూడా ఈ మూడు శక్తివంతమైన యోగాలు అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి తగిన గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా.. వ్యాపార రంగానికి సంబంధించిన వారికి కొత్త క్లయింట్లతో పాటు పెద్ద ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. వీరికి ఈ సమయం ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందడానికి ఎంతగానో సహాయపుడుతుంది..

Budhaditya Rajyoga Zodiac6/7

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ శక్తివంతమైన యోగాలు అద్బుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు పరిష్కారం లభించి ధనలాభాలు కలిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.   

Guru Aditya Rajyoga7/7

గమనిక..

TAGS:
Budhaditya Rajyoga
Mahalaxmi Yoga
Budhaditya Rajyoga 2026
Shravan Month 2026

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