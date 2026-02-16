Rare Ring of Fire Solar Eclipse: ఈ నెల 17న అరుదైన అద్భుతం.. ఆ ఐదు రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం..!

Solar eclipse on 17th
ఈ నెల 17వ తేదీన ఆకాశంలో ఓ అరుదైన ఖగోళ అద్భుతం జరగనుంది. ఈ రోజున వలయాకార సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. దీనిని శాస్త్రీయంగా “రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్” సూర్యగ్రహణం అని పిలుస్తారు. ఈ గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3 గంటల 26 నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల 57 నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుంది.
సాధారణంగా సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు ఒకే వరుసలో వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణం జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా లేదా కొంతవరకు కప్పేస్తాడు. కానీ ఈసారి జరగబోయే గ్రహణం ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే చంద్రుడు భూమికి కొంచెం దూరంగా ఉండటం వల్ల సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పలేడు. దీంతో సూర్యుడి అంచులు వెలుగుతో వలయంలా కనిపిస్తాయి. అందుకే దీనిని “రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్” అని అంటారు.
ఈ వలయాకార సూర్యగ్రహణాన్ని భారతదేశం నుంచి చూడలేము. మన దేశంలో ఇది కనిపించదని ఖగోళ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే అంటార్కిటికా ఖండం నుంచి ఈ గ్రహణం చాలా స్పష్టంగా కనిపించనుంది. అక్కడ ఉన్నవారు సూర్యుడి చుట్టూ అగ్నివలయం లాంటి దృశ్యాన్ని చూడగలుగుతారు.
సూర్యగ్రహణాలు శాస్త్రీయంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటాయి. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఈ సమయంలో సూర్యుడి కిరణాలు, వెలుగు, వాతావరణ ప్రభావాలను అధ్యయనం చేస్తారు. ఇవి భూమి, అంతరిక్షం మధ్య జరిగే మార్పులను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి.
సూర్యగ్రహణం సమయంలో కళ్లతో నేరుగా సూర్యుడిని చూడటం ప్రమాదకరం. ప్రత్యేకమైన సేఫ్టీ గ్లాసులు లేదా పరికరాలు ఉపయోగించాలి. అయితే ఈ గ్రహణం భారత్లో కనిపించకపోవడం వల్ల మనకు ఆ ప్రమాదం లేదు. ఈ క్రమంలో.. ఈరోజు నుంచి 5 రాశుల వారికి సమయం బాగుంటుంది అని మరోపక్క జ్యోతిష్కులు చెబుతున్నారు. వృషభం, మిధునం, కర్కాటకం, సింహం, కన్యా రాశులకు ఆ రోజు నుంచి చాలా బాగుంటుంది అని తెలుపుతున్నారు.
పైన చెప్పిన వివరాలు కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్రుల.. సలహాల మేరకు చెప్పినవి మాత్రమే జీవిటికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.