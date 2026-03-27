English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Saturn Mercury Effect: శని, బుధ గ్రహాల అరుదైన కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఇక కనకవర్షమే!

Saturn Mercury Conjunction Effect On Zodiac: శని, బుధ గ్రహాల అరుదైన కలయిక కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

Saturn Mercury Conjunction Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహగమనం మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని మనందరికీ తెలిసిందే. 2026 సంవత్సరంలో గృహ గతుల లెక్కలు నెల నెలకు మారబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా శని, బుధ గ్రహాల కలయిక.. ఈనెల చాలా ప్రత్యేకం కాబోతోంది. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన దృష్టియోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. అరుదైన పరిణామాల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఊహించని రీతిలో ఆస్తిపాస్తులు కూడా లభించబోతున్నాయి.
1 /6

శని దేవుడిని కర్మలకు ఫలాలు అందించే దాతగా పిలుస్తారు. బుధుడిని వ్యాపారానికి కారకుడిగా సూచిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి.. అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్‌తో పాటు ఐటీ రంగాల్లో ఉన్నవారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉపాధి రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

2 /6

మేష రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ సమయం రాజయోగం పట్టబోతోంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించడమే కాకుండా వీరు చేసే పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి సమస్యలు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. 

3 /6

మిథున రాశి వారికి బుధుడి సంచారం చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. వీరికి అపారమైన ధనలాభాలు కలగడమే కాకుండా.. నిరుద్యోగ యువతకు కోరుకున్న కోరికను నెరవేరబోతున్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు ఉన్న అడ్డంకులు పూర్తిగా  తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

4 /6

తులారాశి వారికి శని దేవుడి అనుగ్రహం వల్ల సమాజంలో మంచి గౌరవ మర్యాదలు లభించబోతున్నాయి. రాజకీయ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు పదవియోగం పట్టబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు.   

5 /6

ధనస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది. కొత్త ఇళ్లతో పాటు వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరగడమే కాకుండా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.  

6 /6

Saturn Mercury Shani Dev Shani Budha Effect Saturn Mercury Conjunction Saturn Mercury Effect

Next Gallery

