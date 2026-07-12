/Shiva Yoga Tomorrow: 220 ఏళ్లలో అరుదైన శివయోగం.. జూలై 13న ప్రత్యేక శివారాధనకు భక్తుల సిద్ధం

Shiva Yoga Tomorrow:జూలై 13, 2026 సోమవారం రోజు శివభక్తులకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ రోజున అత్యంత అరుదైన శివయోగం ఏర్పడుతోంది. దాదాపు 220 సంవత్సరాల కాలంలో చాలా తక్కువ సార్లు మాత్రమే వచ్చే ఈ విశేష యోగం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా శివాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులు శివాలయాలను సందర్శించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
ఈ రోజు ఆషాఢ మాస కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి తిథి, మాస శివరాత్రి, అలాగే సోమవారం కలిసి రావడం ప్రత్యేకతగా భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన ఆరుద్ర నక్షత్రం కూడా ఈ రోజున ఉండడం వల్ల ఈ యోగానికి మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడిందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ మూడు కలిసి రావడం చాలా అరుదైన సంఘటనగా భావిస్తున్నారు.పురాణాల్లో చెప్పిన విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ రోజున శివుడిని భక్తితో ఆరాధిస్తే ఎన్నో పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని నమ్మకం ఉంది. ముఖ్యంగా శివలింగానికి పవిత్ర జలంతో అభిషేకం చేసి, బిల్వదళాలను సమర్పిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని చెబుతారు. అలాగే "ఓం నమః శివాయ" మంత్రాన్ని భక్తితో జపించడం ద్వారా మనశ్శాంతి, ఆధ్యాత్మిక బలం పెరుగుతాయని విశ్వసిస్తారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ సమస్యలు, వివాహ ఆలస్యం, సంతానం కోసం ప్రార్థించే వారు ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా శివారాధన చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. అలాగే పితృదోషాలు, గ్రహదోషాల నివారణ కోసం కూడా ఈ రోజున ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోంది.
ఈ పవిత్ర రోజున చాలామంది భక్తులు ఉపవాసం పాటిస్తూ శివాలయాలను సందర్శిస్తారు. పాలు, నీరు, తేనె, కొబ్బరి నీటితో శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం, బిల్వదళాలు సమర్పించడం, దీపారాధన చేయడం వంటి ఆచారాలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు.
అయితే ఈ శివయోగానికి సంబంధించిన విశేషాలు ప్రధానంగా పురాణాలు, ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు, భక్తుల విశ్వాసాల ఆధారంగా చెప్పబడుతున్నవేనని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ విశ్వాసానికి అనుగుణంగా పూజలు నిర్వహించవచ్చు.
జూలై 13న ఏర్పడుతున్న ఈ అరుదైన శివయోగం సందర్భంగా దేశంలోని అనేక శివాలయాల్లో ప్రత్యేక అభిషేకాలు, రుద్రపారాయణాలు, భజనలు, అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. భక్తులు ప్రశాంతంగా, భక్తి భావంతో పరమశివుని దర్శించుకుని ఆశీర్వాదాలు పొందాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక దినం శివనామ స్మరణతో గడిపితే ఆధ్యాత్మిక ఆనందంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు.