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Trigraha Rajayoga: కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రహ రాజయోగం.. జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని కుబేర యోగం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 14, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:16 AM IST

Rare Trigraha Rajayoga In Cancer: కర్కాటక రాశిలో బుధ, గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి పరిష్కారం లభించి వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొంతమంది కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి..

Rare Trigraha Rajayoga In Cancer On Zodiac: జూన్ నెలకరిలో జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభకరమైన యోగం ఏర్పడబోతోంది. జూన్ 2న గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించింది. అలాగే జూన్ 8వ తేదీన సోమవారం రోజు శుక్రుడు కూడా అదే రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఇదిలా ఉంటే.. జూన్ 22వ తేదీన బుధ గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. దీని ఫలితంగానే బుధ గురు శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా అరుదైన త్రిగ్రహ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. 
 

Trigraha Rajayoga Effect1/6

త్రిగ్రహ యోగం యోగ ప్రభావం..

అరుదైన త్రిగ్రహ యోగం యోగ ప్రభావం ఈ సమయంలో మొత్తం నాలుగు రాశుల వారిపై పడుతుంది. ముఖ్యంగా శుభ ప్రభావం వల్ల వృత్తితో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు, కుటుంబ సంతోషం, ధన లాభాలు, సమాజంలో గౌరవం వంటి అంశాల్లో మార్పులు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ యోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ యోగం ఏ రాశుల వారి జాతకాలలో శుభస్థానంలో ఉండబోతుందో? ఎక్కువ ఎవరికి మేలు జరుగుతుందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..  

Trigraha Rajayoga Zodiac2/6

వృషభ రాశి 

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే వ్యాపారాల్లో కొత్త కాంట్రాక్టులతో పాటు లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి..

Venus Mercury Conjunction3/6

కర్కాటక రాశి 

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అదృష్టం విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా.. ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్తగా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శాంతిని నెలకొంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

Trigraha Rajayoga In Cancer4/6

కర్కాటక రాశి 

అరుదైన త్రిగ్రహ యోగం ప్రభావంతో ఆదాయ వృద్ధికి కొత్త మార్గాలు లభించుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లేదా.. ముఖ్యమైన బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు చేకూరుతాయి. ఇదే సమయంలో వ్యాపారాల విస్తరణ కూడా విపరీతంగా జరుగుతుంది. పాత సమస్యలనుంచి అద్భుతమైన ఉపశమనం లభిస్తుంది..

Jupiter Venus Mercury Conjunction5/6

మీన రాశి 

మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో కలిసి రాబోతుంది. అనేక శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉండడమే కాకుండా మృతి జీవితంలో ఊహించని విజయాలు సాధించే అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోబోతున్నారు. అలాగే చిరకాల కోరికలు నెరవేర్చుకునే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. కుటుంబ జీవితంలో సంబంధాలు ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడతాయి..

Jupiter Venus Mercury 6/6

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Trigraha Rajayoga Effect
Astrology News
Astrology Telugu News
Venus Mercury Conjunction

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