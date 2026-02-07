English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Trigrahi Raja Yogam: 100 ఏళ్ల తర్వాత సూర్యుడు, శుక్రుడు, రాహువుల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్‌!

Trigrahi Raja Yogam: 100 ఏళ్ల తర్వాత సూర్యుడు, శుక్రుడు, రాహువుల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్‌!

Trigrahi Raja Yogam Effect On Zodiac Telugu: 100 ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడబోతున్న త్రిగ్రహి రాజయోగం(trigrahi raja yogam)తో ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. 

Trigrahi Raja Yogam Effect On Zodiac: ఫిబ్రవరి మూడవ వారం అనేక గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ప్రధాన గ్రహాలు కలయిక జరపడం వల్ల అద్భుతమైన యోగాలు కూడా ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 13న కుంభరాశిలో త్రిగ్రహ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు కుంభరాశిలో సంచారం చేశాడు. దీంతో ఈ శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడింది. 
 
1 /6

ఫిబ్రవరి 13న సూర్యుడు కూడా కుంభంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇప్పటికే శని రాశిలో రాహువు గ్రహం కూడా సంచార దశలో ఉంది. 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా మూడు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసి అద్భుతమైన యోగాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా త్రిగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ అరుదైన యోగంతో మూడు రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫిబ్రవరి 13 తర్వాత ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.   

2 /6

మిథున రాశివారికి సూర్యుడు, శుక్రుడు, రాహువు కుంభ రాశిలో సంచారం చేయడంతో ఈ శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి రాజయోగం (trigrahi raja yogam) ఏర్పడడం వల్ల ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సంపదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు అద్భుతమైన ధన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి భారీ లాభాలు పొందుతారు. విశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. దీంతో పాటు విదేశాలకు ప్రయాణాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. విద్యార్థులు విదేశాల్లో చదువుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

3 /6

శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి యోగంతో ధనుస్సు రాశివారికి సానుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ధైర్యం కూడా పెరుగుతుంది. వీరికి విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో వాహనాలతో పాటు ఆస్తులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అలాగే ధైర్యంతో పాటు విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. వీరు ఈ సమయంలో బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేస్తారు. సోదరులకు ఊహించని ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా కలుగుతాయి.   

4 /6

త్రిగ్రహి యోగంతో మకర రాశివారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి విశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా కొత్త కొత్త ఎత్తులకు చేరుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు సొంత వ్యాపారాలు చేయాలనుకునేవారికి అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.  

5 /6

శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి యోగంతో మకర రాశివారికి కెరీర్‌ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా సోదరుల సపోర్ట్‌ లభించి.. అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఎప్పటి నుంచి తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడేవారికి పూర్తిగా పరిష్కారం లభిస్తుంది.   

6 /6

Trigrahi Yoga 2026 Trigrahi Raja yogam trigrahi yoga Bhadra yoga Trigrahi Yoga 2025 Rashi

Next Gallery

Lakshmi Narayana Raja Yoga: మహాశివరాత్రి రోజే లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న శివుడు..