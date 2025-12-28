Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఓ రాశివారికి కనక వర్షం..ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు..!

Horoscope Today December 28 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఆదివారం రోజున చంద్రుడు పగలు,రాత్రి మీనరాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు చంద్రుడు, గురుడు, సూర్యుడు, కుజుడి ప్రభావంతో రవి యోగం, ధనలక్ష్మీ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఉద్యోగాలలో అధికారులతో జాగ్రత్త అవసరం. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడుతాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు బంధువుల నుంచి ఒక వ్యవహారంలో ఒత్తిడి తప్పదు. మిత్రులతో చిన్నపాటి విభేదాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక విషయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం తప్పదు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. నూతన రుణాలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఇంటా బయటా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. నిరుద్యోగుల శ్రమ ఫలిస్తుంది. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మరింత ఉత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు ఇంట్లో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. చేపట్టిన పనులు విజయవంతమవుతాయి. వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పైచేయి సాధిస్తారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది.
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మరింత అనుకూలం వాతావరణం ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ఆప్తుల సలహాలు కలిసివస్తాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
తుల రాశి వారికి ఈరోజు సోదరులతో మాటపట్టింపులుంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడుతాయి. స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో కాస్త నిరుత్సాహం తప్పదు. కుటుంబ విషయంలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ఇంటా బయటా చికాకులు పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు కొన్ని సంఘటనలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు ఉత్సాహన్నిస్తాయి. వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి.
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు నూతన వాహన యోగం ఉంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సాఫీగా సాగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆప్తుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
మకర రాశి వారికి ఈరోజు వ్యాపార విస్తరణకు అవరోధాలు కలుగుతాయి. మీ ఆలోచనలు ఇతరులకు నచ్చవు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో సహోద్యోగులతో సమస్యలు తప్పవు. నూతన రుణాలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో రావాల్సిన పదవులు చేజారుతాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో వాయిదా వేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆలోచించి మాట్లాడాలి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు అమలుచేస్తారు. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు.