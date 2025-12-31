English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు బుధాదిత్య యోగం వేళ తుల, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ లాభాలు..!

Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు బుధాదిత్య యోగం వేళ తుల, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ లాభాలు..!

Horoscope Today December 31 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం బుధవారం రోజున చంద్రుడు వృషభంలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై కృత్తిక నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సూర్యుడు, బుధుడు, గురుడి ప్రభావంతో బుధాదిత్య యోగం, సర్వార్ధ సిద్ధి యోగం, త్రిపుష్కర యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /12

మేష రాశి వారికి ఈరోజు బంధుమిత్రులతో అకారణంగా కలహలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. తల్లితరపు బంధువుల మాటలు మానసికంగా బాధిస్తాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కావు. వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. 

2 /12

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు ఇంట్లో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో ప్రముఖుల పరిచయాలు ఉత్సాహన్నిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి.

3 /12

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు సంతాన విద్యా విషయాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో నిరుత్సాహం తప్పదు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తప్పవు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అంతంత మాత్రంగా ఉంటాయి. సన్నిహితులతో ఒక వ్యవహారంలో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. 

4 /12

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు బంధువుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. దీర్ఘకాలిక వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ఇంటా బయటా సమస్యలు తెలివిగా పరిష్కరించుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తవుతాయి.  

5 /12

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు నూతన రుణ ప్రయత్నాలు ఫలించవు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తికాక చికాకులు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో స్వల్ప అవరోధాలు ఉంటాయి. సన్నిహితులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

6 /12

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని రంగాల వారికి అనుకూల పరిస్థితులుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ విలువ మరింత పెరుగుతుంది. ఆప్తుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలుచేస్తారు.

7 /12

తుల రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తి, ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలం. దూరప్రాంత బంధువుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు తొలగుతాయి.

8 /12

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు ముఖ్యమైన పనులలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ఇంటా బయటా ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొనటం మంచిది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. నూతన రుణ యత్నాలు నిదానంగా సాగుతాయి.

9 /12

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు మిత్రులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులలో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఇతరుల విషయాలలో జోక్యం చేసుకోకపోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరుత్సాహపరుస్తుంది. వ్యాపారాల్లో శ్రమ అధికమవుతుంది.   

10 /12

మకర రాశి వారికి ఈరోజు సంఘంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. కుటుంబ వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మరింత సానుకూలంగా సాగుతాయి.

11 /12

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు డబ్బు వ్యవహారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరిగి మానసిక సమస్యలు కలుగుతాయి. వ్యాపార వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దూర ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించాలి.

12 /12

మీన రాశి వారికి ఈరోజు నిరుద్యోగుల కష్టం ఫలించదు. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది. సంతాన అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికాక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మాటలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి.  

Today Rasi Phalalu Horoscope Today Today Horoscope December 31 Zodiac Predictions Daily Rasi Phalalu Telugu

Next Gallery

EPFO Incentive: కొత్తగా జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యే వారికి గుడ్ న్యూస్.. మీ అకౌంట్లోకి రూ. 15000..ఎలాగో తెలుసా.?