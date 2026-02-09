English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. కోటిశ్వరులవ్వడం ఖాయం..!

Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. కోటిశ్వరులవ్వడం ఖాయం..!

Horoscope Today February 9 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై విశాఖ నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు శని, సూర్యుడి చంద్రుడు, శుక్రుడి ప్రభావంతో శుక్రాదిత్య, గజకేసరి యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /12

మేష రాశి వారు ఈరోజు ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. భూ సంబంధిత క్రయవిక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా పురోగతి కలుగుతుంది. అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం పొందుతారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.  

2 /12

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఇంటా బయటా వ్యవహారాలు కలిసివస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. కొన్ని విషయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. వాహన ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి.

3 /12

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.  

4 /12

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు సన్నిహితుల నుంచి వివాదాలకు సంబంధించి కీలక సమాచారం అందుతుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. విద్యార్థులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.  

5 /12

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. చుట్టుపక్కల వారితో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. సన్నిహితులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా కొంత పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.  

6 /12

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు సంతాన విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో మిత్రుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి వల్ల ప్రశాంతత లోపిస్తుంది.  

7 /12

తుల రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉన్నా అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయటం మంచిది. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి మిత్రుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో సమస్యలను అధిగమించి లాభాలను అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు ఒక వార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది.

8 /12

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో కలిసి కొన్ని విషయాలు చర్చిస్తారు. నూతన కార్యక్రమాల ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుడతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో సొంత ఆలోచనలు చేయడం మంచిది. ఉద్యోగులు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.  

9 /12

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు బంధుమిత్రుల నుంచి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాల ఒత్తిడి కొంతవరకు తొలగుతుంది. విలువైన వస్తువుల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.  

10 /12

మకర రాశి వారికి ఈరోజు మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. సోదరుల సహాయంతో కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. సంతాన వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత పెరుగుతుంది.  

11 /12

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిత్రులతో వివాదాలను రాజీ చేసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి అప్పులు తీర్చగలుగుతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడం మంచిది కాదు. వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.

12 /12

మీన రాశి వారికి ఈరోజు అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు తీరి లబ్ధి కలుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ పని తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి.  

Today Rashi Phalalu Horoscope Today Rashi Phalalu today Neti Rashi Phalalu February 9 Horoscope Today Horoscope February 9 Zodiac Predictions

Next Gallery

YS Jagan: మళ్లీ కలిసిన తల్లీ కొడుకులు.. ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్‌లో వైఎస్‌ జగన్‌, విజయమ్మ