  • Telugu News
  • Photos
  Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 5 రాశుల వారికి శివపూజతో అదృష్టం తిరగబడుతుంది..!

Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 5 రాశుల వారికి శివపూజతో అదృష్టం తిరగబడుతుంది..!

Horoscope Today January 12  Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు కన్యా రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై స్వాతి నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సూర్యుడు, చంద్రుడి కుజుడి ప్రభావంతో ధ్రుతి, వరిష్ట యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /12

మేష రాశి వారికి ఈరోజు శివ పూజ ద్వారా కష్టాలు తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు సులభంగా దొరుకుతాయి. పనిలో విజయం సాధించడానికి శివుని ఆశీర్వాదం అందుతుంది.

2 /12

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక వ్యవహారాలు సులభంగా నడుస్తాయి. కుటుంబంలో సామరస్యాన్ని పెంచుతుంది. శివ పూజ వల్ల ఆరోగ్యం, జీవన శక్తి మెరుగవుతుంది.  

3 /12

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు సమస్యలపై శాంతియుత పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సంబంధాలు మెరుగవుతాయి. సంపూర్ణ ధైర్యం, ఫోకస్ లభిస్తుంది.  

4 /12

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఇంటి శాంతి, కుటుంబ సౌభాగ్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం, అవసరాల నిమిత్తం లబ్ధి వస్తుంది. సోమవారం శివ పూజ, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించి, ధ్యానం, జపంలో సహకరిస్తుంది.

5 /12

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తిపరంగా ప్రగతి, కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. కష్టాలను అధిగమించే ధైర్యం లభిస్తుంది. శివుని ఆశీర్వాదంతో ప్రతికూల శక్తులు నిష్ప్రభావం అవుతాయి.

6 /12

కన్యా రాశి వారికి ఈరోజు చదువు, పరిశోధన, విద్యా కార్యాల్లో విజయం. వ్యక్తిగత అభివృద్ధి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన శాంతి లభిస్తుంది.  

7 /12

తులా రాశి వారికి ఈరోజు మనసులో శాంతి, కుటుంబ సమస్యలు తగ్గుతాయి. శివ పూజ ద్వారా లీడర్‌షిప్ మరియు నిర్ణయాత్మకత పెరుగుతుంది. బిజినెస్/పని అవకాశాలలో వృద్ధి.

8 /12

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు శివుని ఆశీర్వాదంతో కష్టాలు తొలగతాయి. ఆరోగ్యం మరియు జీవన శక్తి మెరుగవుతుంది. రుతువు మరియు శ్రద్ధ వలన సమస్యలు తగ్గతాయి.  

9 /12

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ప్రయాణాలు, కొత్త అవకాశాలు, పెట్టుబడుల్లో సదుపాయాలు. శివ పూజతో మనోధైర్యం, విజయం సాధించే శక్తి. సమస్యలపై సరైన పరిష్కారం దొరుకుతుంది.

10 /12

మకర రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబ సమస్యలు తగ్గతాయి, ఇంటిలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. శివుని ఆశీర్వాదంతో ప్రతికూల పరిస్థితులు దూరం అవుతాయి.  

11 /12

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తి మరియు ఉద్యోగాల్లో మంచి ఫలితాలు. వ్యాపారంలో లాభాలు, పెట్టుబడుల్లో సదుపాయాలు. ధ్యానం, జపం ద్వారా మానసిక శాంతి.  

12 /12

మీన రాశి వారికి ఈరోజు శివుని ఆశీర్వాదంతో ఆరోగ్యం మరియు జీవనశక్తి మెరుగవుతుంది. కుటుంబంలో సౌభాగ్యం, సామరస్యాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార సంబంధాలు పునరుద్ధరించబడతాయి. 

Today Rasi Phalalu Horoscope Today January 12 Horoscope Today Horoscope January 12 Zodiac Predictions Daily Rasi Phalalu Telugu

