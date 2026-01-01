English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు గౌరీ యోగం వేళ ఈ 7 రాశులు జాక్‌పాట్ కొట్టబోతున్నాయి..!

Horoscope Today January 1st Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గురువారం రోజున చంద్రుడు వృషభ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై రోహిణి నక్షత్ర ప్రభావం పడనుంది. మరోవైపు గౌరీ యోగం, సునఫ, శుక్రాదిత్య, బుధాదిత్య యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా నూతన సంవత్సరం రోజున మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఉద్యోగులు అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు మానసికంగా బాధిస్తాయి.  

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు బంధువుల నుంచి విలువైన సమాచారం సేకరిస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. ఉద్యోగాలలో తోటివారితో మాటపట్టింపులు తొలగుతాయి. నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.  

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు వ్యాపారాలలో ఆకస్మిక లాభాలు పొందుతారు. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. విలువైన, వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులలో ఆశించిన విజయం సాధిస్తారు.  

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఉద్యోగులకు అధికారుల ఆదరణ లభిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఏర్పడిన సమస్యలు సర్దుమణుగుతాయి. సంతాన వివాహ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉన్నా అవసరాలు తీరుతాయి.  

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు సోదరులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపార విషయాలలో జీవితభాగస్వామి సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి.  

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు సంతాన విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు అందుతాయి. బంధువులతో ఏర్పడిన వివాదాలు సమసిపోతాయి. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి కొంత వరకు బయటపడతారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు.  

తుల రాశి వారికి ఈరోజు కొత్త వ్యాపారాలకు శ్రీకారం చుడతారు. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాజీ అవుతాయి. సంఘంలో పెద్దలతో పరిచయాలు ఉత్సాహన్నిస్తాయి.  

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో కలిసి విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగులకు నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. సంఘంలో ప్రముఖుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు.

ధనుస్సు వారికి ఈరోజు దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. దీర్ఘకాలిక రుణాలు కొంతవరకు తీరుస్తారు. దూర ప్రయాణాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలలో నిర్లక్ష్యం మంచిది కాదు. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి సహాయం అందుతుంది. సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. దూరప్రాంతాల వారి నుంచి అందిన సమాచారం కొంత ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.

మీన రాశి వారికి ఈరోజు ఉద్యోగాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు అవకాశాలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. మిత్రులతో కలిసి విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.

