  • Telugu News
  • Photos
  Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శుక్ర యోగం వేళ వృషభం, మీనం సహా ఈ 5 రాశులకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..!

Horoscope Today January 2 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం శుక్రవారం రోజున చంద్రుడు మిథున రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై మృగశిర నక్షత్ర ప్రభావం పడనుంది. మరోవైపు బ్రహ్మ, శుక్ర యోగాల వేళ మిథునం సహా ఈ 5 రాశులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
మేష రాశి వారికి ఈరోజు పనులలో విజయం లభిస్తుంది. అధికారుల మెప్పు పొందుతారు. అలాగే ఆదాయం బాగుండి.. అనవసర ఖర్చులు తగ్గుతాయి. రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. వ్యాయామంపై దృష్టి పెట్టండి. భాగస్వామితో మంచి సమయం గడపండి. చిన్నపాటి ప్రయాణం చేసే అవకాశం.  

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తిపరంగా శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త బాధ్యతలు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటుంది. ధన లాభం సూచనలు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. కంటి జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో ప్రశాంతత. మనస్పర్థలు తొలిగిపోతాయి.

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు చర్చలు సఫలమవుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. ఆకస్మిక ధన లాభం. పొదుపు పథకాలు కలిసి వస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. యోగా చేయడం మంచిది. స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతారు.    

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం. పనులు త్వరగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త. అవసరమైన వాటికే ఖర్చు చేయండి. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. కడుపు సంబంధిత జాగ్రత్త. భాగస్వామి నుంచి సర్‌ప్రైజ్. ప్రేమ బంధం బలపడుతుంది.  

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు ఆఫీసులో మీ మాటే చెల్లుతుంది. ప్రమోషన్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. శక్తివంతంగా ఉంటారు. ఎనర్జీ లెవల్స్ బాగుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో విందు భోజనం.  

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు పెండింగ్ పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. క్రమశిక్షణ అవసరం. బడ్జెట్‌ను ప్లాన్ చేస్తారు. అనవసర కొనుగోళ్లు వద్దు. వెన్నునొప్పి రాకుండా జాగ్రత్త. విశ్రాంతి తీసుకోండి. భాగస్వామి భావాలను గౌరవిస్తారు. ఆత్మీయత పెరుగుతుంది.  

తుల రాశి వారికి ఈరోజు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. కొత్త అవకాశాలు. విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలు. ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది. చర్మ సంరక్షణపై శ్రద్ధ. వైవాహిక జీవితంలో మధుర క్షణాలు. బంధం బలపడుతుంది.  

వృశ్చిక రాశి వారు ఈరోజు సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. పనిలో మీదే పైచేయి.రహస్య ఆదాయం వచ్చే అవకాశం. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ప్రశాంతంగా ఉంటారు. బంధంలో గాఢత పెరుగుతుంది. మాటలు జాగ్రత్తగా వాడండి.  

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ఉన్నత విద్య లేదా శిక్షణకు మేలు. విదేశీ యత్నాలు ఫలిస్తాయి.అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. రాబడి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. శక్తి స్థాయిలు బాగుంటాయి. చురుకుగా ఉంటారు.సామాజికంగా గుర్తింపు. భాగస్వామితో సంతోషంగా ఉంటారు.  

మకర రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తిపరంగా కీలక నిర్ణయాలు. బాధ్యతల నిర్వహణలో బిజీ.స్థిరాస్తి లావాదేవీలు లాభిస్తాయి. ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. కీళ్ల నొప్పుల పట్ల జాగ్రత్త. నడక మంచిది. భాగస్వామితో భవిష్యత్తు గురించి చర్చ.    

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు నూతన ఆలోచనలు ఫలిస్తాయి. సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది.ఆర్థిక స్థితి బాగుంటుంది. చిన్నపాటి రిస్క్ తీసుకోవచ్చు. శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామాలు. ప్రాణాయామం చేయండి. ప్రేమలో కొత్త ఉత్సాహం ఉంటుంది.    

మీన రాశి వారికి ఈరోజు కళారంగం వారికి కీర్తి ప్రతిష్టలు. గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. చేతికి డబ్బు అందుతుంది. మానసిక ఉల్లాసం. పాత అలసట మాయమవుతుంది. భాగస్వామితో మంచి అవగాహన. ఆనంద క్షణాలు గడుపుతారు.  

