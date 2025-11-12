English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashid Khan: పెళ్లయిన ఏడాదికే మొదటి భార్యతో బ్రేకప్.. రహాస్యంగా స్టార్‌ బౌలర్‌ రెండో వివాహం!

Rashid Khan Divorce Rumours Within One Year And Get Second Marriage Secretly: క్రీడా రంగంలో మరో క్రికెటర్‌ విడాకులు చేసుకోవడమే కాకుండా రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అతడే ప్రకటించాడు. అయితే మొదటి పెళ్లయిన ఏడాదికే అతడు రెండో వివాహం చేసుకోవడం విశేషం. ఇంతకీ ఎవరా క్రికెటర్‌ తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖుల వ్యక్తిగత జీవితాలపై అందరికీ అమితాసక్తి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే స్టార్‌ క్రికెటర్‌ ఒకరు పెళ్లయిన ఏడాదికే రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. మొదటి భార్యతో విడాకులు పొందకుండానే పెళ్లి చేసుకున్నాడని చర్చ జరుగుతోంది. అయితే రెండో పెళ్లిపై స్వయంగా అతడే ప్రకటన చేశాడు. ఇంతకీ ఎవరో తెలుసా అప్థానిస్థాన్‌ క్రికెటర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌.

అఫ్ఘానిస్థాన్‌ స్టార్‌ బౌలర్‌, జట్టు కెప్టెన్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌. అతడి నాయకత్వంలో అఫ్ఘాన్‌ జట్టు ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలు పొంది.. క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో దేశానికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు దక్కాయి. అయితే వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయి. మొదటి వివాహం జరిగిన ఏడాదికే రెండో వివాహం చేసుకోవడం గమనార్హం.

అప్ఘానిస్థాన్‌లోని కాబూల్‌లో 2024 అక్టోబర్‌లో రషీద్‌ ఖాన్‌ మొదటి వివాహం చేసుకున్నాడు. తన ముగ్గురు సోదరులతోపాటు రషీద్‌ ఖాన్‌కు ఒకటేసారి.. ఒకే వేదికపై వివాహం జరిగింది. అంగరంగ వైభవంగా వివాహం జరగ్గా.. వివిధ రంగాల ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. తాజాగా ఏడాది కూడా తిరగకుండానే 2 ఆగస్టు 2025లో రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా రషీద్‌ ఖన్‌ ప్రకటించాడు.

'2 ఆగస్టు 2025న నా జీవితంలో సరికొత్త జీవితం ప్రారంభమైంది. నన్ను ఎంతో ప్రేమించే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నా. తను నా భార్య అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది' అని రషీద్‌ ఖాన్‌ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రాసుకొచ్చాడు. అయితే ఈ ప్రకటన చేయడానికి గల కారణం వేరే ఉంది. ఆ విషయాన్ని కూడా రషీద్‌ చెప్పాడు.

తాను ఇటీవల ఓ సేవ కార్యక్రమానికి వెళ్లగా అక్కడ అందరూ తన పక్కన ఉన్న భార్య గురించి రకరకాల చర్చ.. ఊహాగానాలు చేసుకున్నారని రషీద్‌ ఖాన్‌ తెలిపాడు. దీంతో ఆమె నా భార్య అని చెప్పడానికి.. ఇందులో దాచుకోవడానికి ఏమీ లేదని స్పష్టం చేశారు.

రెండో వివాహం ప్రకటన సరే కానీ మొదటి భార్యకు రషీద్‌ విడాకులు ఇచ్చాడా? ఇవ్వకుండానే వివాహం చేసుకున్నాడా లేదా అనేది తెలియడం లేదు. అయితే రషీద్‌ కుటుంబ ఆచారం ప్రకారం ఎంత మంది భార్యలు ఉండవచ్చు. ఈ కారణంతో మొదటి భార్యతోపాటు రెండో భార్యతో కూడా రషీద్‌ జీవితం పంచుకుంటున్నాడని తెలుస్తోంది.

