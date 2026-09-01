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Rashmi Gautam: సుధీర్ రీఎంట్రీతో రష్మి కంటతడి.. జబర్దస్త్ వేదికపై మళ్లీ పాత జ్ఞాపకాలు!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 01, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:29 PM IST

Rashmi Gautam:తెలుగు బుల్లితెరపై సుడిగాలి సుధీర్, రష్మి గౌతమ్ పేర్లకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. సుడిగాలి సుధీర్, రష్మి గౌతమ్ కలిసి కనిపిస్తే అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఒకప్పుడు జబర్దస్త్ కార్యక్రమంలో వీరిద్దరి మధ్య కనిపించిన సరదా బంధం షోకు మంచి క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది.

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రష్మి సుధీర్

చాలా కాలం తర్వాత సుధీర్ మళ్లీ జబర్దస్త్ వేదికపైకి రావడంతో పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొచ్చాయి. ఈ రీఎంట్రీకి సంబంధించిన ప్రోమోను ఈటీవీ విడుదల చేసింది. సుధీర్ స్టేజ్‌పైకి రావడంతో రష్మి ఆనందంగా కనిపించింది. అతడిని తన పక్కకు రావాలని ఆమె సరదాగా పిలిచింది. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన మాటలు ప్రేక్షకులను నవ్వించాయి.  

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సుధీర్ రీఎంట్రీ

సుధీర్‌తో పాటు హైపర్ ఆది, గెటప్ శ్రీను కూడా ప్రోమోలో సందడి చేశారు. పంచ్ డైలాగులతో అందరూ నవ్వులు పూయించారు. ముఖ్యంగా సుధీర్, రష్మి మధ్య ఉన్న పాత బాండింగ్‌ను ప్రోమోలో ప్రత్యేకంగా చూపించారు.  

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రష్మి ఎమోషనల్

అయితే ప్రోమో చివర్లో రష్మి భావోద్వేగానికి గురైంది. జబర్దస్త్‌లో తామిద్దరం ఒకే సమయంలో, ఒకే రోజున అడుగుపెట్టామని ఆమె గుర్తు చేసుకుంది. ఆ తర్వాత సుధీర్ మంచి అవకాశాలు అందుకుని ముందుకు వెళ్లిపోయాడని చెబుతూ కంటతడి పెట్టింది. తనను వదిలి సుధీర్ వెళ్లిపోయాడనే భావనతో ఆమె ఎమోషనల్ అయినట్లు ప్రోమోలో కనిపించింది.  

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జబర్దస్త్ ప్రోమో

గతంలో జబర్దస్త్‌లో సుధీర్, రష్మి జోడీకి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉండేది. ఇప్పుడు సుధీర్ తిరిగి రావడంతో అభిమానుల్లో కూడా ఆసక్తి పెరిగింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ ప్రోమో గురించి చర్చ జరుగుతోంది.  

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జబర్దస్త్ తాజా వార్తలు

రష్మి ఇంకా ఏం చెప్పింది? సుధీర్ ఆమె మాటలకు ఎలా స్పందించాడు? అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే పూర్తి ఎపిసోడ్ ప్రసారం అయ్యే వరకు వేచి చూడాలి.

TAGS:
Rashmi Gautam
Sudigali Sudheer
Jabardasth
Rashmi Sudheer
Sudheer Jabardasth Re Entry
Rashmi Gautam emotional

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