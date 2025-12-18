Rashmika Bachelorette Party: నేషనల్ క్రష్, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న విహారయాత్రకు వెళ్లింది. రెండు రోజులు షూటింగ్కు బ్రేక్ ఇచ్చి, తన స్నేహితులతో కలిసి శ్రీలంకలో వెకేషన్కు వెళ్లింది. అయితే అది విహారయాత్ర కాదని పెళ్లికి ముందు పెళ్లికూతురు ఇచ్చే బాచిలరేట్ పార్టీ అని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి.
నేషనల్ క్రష్, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న విహారయాత్రకు వెళ్లింది. రెండు రోజులు షూటింగ్కు బ్రేక్ ఇచ్చి, తన స్నేహితులతో కలిసి శ్రీలంకలో వెకేషన్కు వెళ్లింది.
అయితే అది విహారయాత్ర కాదని పెళ్లికి ముందు పెళ్లికూతురు ఇచ్చే బాచిలరేట్ పార్టీ అని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనిపై రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు.
రష్మిక తన అత్యంత సన్నిహితులతో కలిసి శ్రీలంకలోని అందమైన బీచ్లలో సేదతీరుతోంది. ఈ ట్రిప్లో రష్మికతో పాటు ప్రముఖ హీరోయిన్ వర్ష బొల్లమ్మ కూడా ఉండటం విశేషం.
రష్మిక గ్యాంగ్ బీచ్ వద్ద ఎంజాయ్ చేయడం, స్నేహితులతో కలిసి డిన్నర్ చేయడం వంటి ఫోటోలను ఆమె ఇంటర్నెట్లో షేర్ చేసింది. ఈ ట్రిప్ తనకెంతో ప్రత్యేకమని, అయితే కొంతమంది స్నేహితులు రాలేకపోయారని ఆమె తన పోస్ట్లో పేర్కొంది.
రష్మిక షేర్ చేసిన ఫోటోలను చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఇది కేవలం వెకేషన్ మాత్రమే కాదని, రష్మిక ఇస్తున్న 'బ్యాచిలరేట్ పార్టీ' (పెళ్లికి ముందు ఆడవాళ్లు వారి స్నేహితులకు ఇచ్చే పార్టీ) అని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.
హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మికకు వచ్చే ఏడాది అనగా 2026 ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి జరగనుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. వీరిద్దరికీ ఇప్పటికే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు.. పెళ్లికి ముందు స్నేహితులతో కలిసి రష్మిక ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఓవైపు పెళ్లి వార్తలు వినిపిస్తున్నా.. హీరోయిన్ రష్మిక వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా గడుపుతోంది. 'పుష్ప 2: ది రూల్' సినిమా సూపర్ హిట్ తర్వాత ఆమెకు పాన్ ఇండియా లెవల్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. రెండు రోజులు శ్రీలంక టూర్ తర్వాత రష్మిక తిరిగి సెట్స్లో అడుగుపెట్టింది.