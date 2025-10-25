English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rashmika Mandanna: విజయ్ తో ఎంగేజ్మెంట్ ..రష్మిక ఫస్ట్ స్పీచ్..రిలేషన్ షిప్ పై క్లారిటీ..!

Rashmika Mandanna: విజయ్ తో ఎంగేజ్మెంట్ ..రష్మిక ఫస్ట్ స్పీచ్..రిలేషన్ షిప్ పై క్లారిటీ..!

Vijay Rashmika: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో భాగంగా రష్మిక తొలిసారి విజయ్ దేవరకొండతో.. రిలేషన్షిప్ పై స్పందించింది. వీళ్ళిద్దరికీ నిశ్చితార్థం అయ్యింది అన్న వార్తలు వచ్చిన తర్వాత.. రష్మిక ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్ కొచ్చి..మాట్లాడడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో ఆమె మాటలపై అందరికీ ఆసక్తి నెలకొంది..
1 /5

రష్మిక మందన్న.. ప్రముఖ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో తాజాగా నటించిన చిత్రం ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. కన్నడ హీరో దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటించారు.  

2 /5

నవంబర్ ఏడవ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు చాలా ఘనంగా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ను  నిర్వహించారు. అలాగే ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. 

3 /5

ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో భాగంగా రష్మిక మొదటిసారి విజయ్ తో ఎంగేజ్మెంట్ పై స్పందిస్తూ తన రిలేషన్షిప్ పై క్లారిటీ ఇచ్చింది.   

4 /5

మీరు ఏ షిప్ లో ఉన్నారు.. మీ రిలేషన్షిప్ స్టేటస్ ఏంటి అని యాంకర్ ప్రశ్నించగా.. ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది కదా..  రష్మిక విజయ్ దేవరకొండ తో లవ్ లో ఉంది అంటూ ఆడియన్స్ కామెంట్లు చేశారు. ఇక దీనికి సిగ్గు పడిపోయిన రష్మిక పక్క నుంచి సమాధానం వచ్చేసింది కదా ఇక అంతే అంటూ ఓపెన్ అయిపోయింది 

5 /5

మొత్తానికైతే ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో నిశ్చితార్థం తర్వాత తొలిసారి విజయ్ దేవరకొండ తో రిలేషన్షిప్ పై స్పందించింది రష్మిక.  ఇక రష్మిక నటించిన ఈ చిత్రంలో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్, హీరోయిన్ అను ఇమ్మానుయేల్ , ప్రముఖ నటుడు రావు రమేష్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Vijay Rashmika engagement Rashmika speech engagement The Girlfriend trailer launch

Next Gallery

Gleeden Dating Survey: పెళ్లైనా ఎప్పుడు పక్క చూపులే.!. వివాహేతర సంబంధాల్లో టాప్ ప్లేస్‌లో ఉన్న రాష్ట్రం ఇదే.. గ్లీడెన్ సర్వేలో షాకింగ్ విషయాలు..