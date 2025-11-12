Rashmika Mandanna: అలాంటి చీప్ పని ఆ నలుగురి కోసం మాత్రమే చేస్తాను అంటున్న రష్మిక మందన్నా

Rashmika Interview : భారత సినీ పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం టాప్ హీరోయిన్గా రాణిస్తున్న రష్మిక మందన్నా తన నటనతో పాటు అందంతో కూడా అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. టాలీవుడ్లో నాగశౌర్యతో చేసిన ఛలో సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించిన రష్మిక, తన సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందింది. ఆ తర్వాత గీత గోవిందం, భీష్మ, సరిలేరు నీకెవ్వరు వంటి హిట్ చిత్రాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది.
అల్లు అర్జున్ సరసన నటించిన పుష్ప: ది రైజ్ చిత్రం రష్మికకు కెరీర్ టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యింది. “శ్రీవల్లి” పాత్రతో దేశవ్యాప్తంగా ఆమెకు పెద్ద క్రేజ్ వచ్చింది. ఈ సినిమా తర్వాత రష్మిక పాన్-ఇండియా హీరోయిన్గా మారింది. ఆ తరువాత హిందీ సినిమాల్లో కూడా ఆమె అడుగుపెట్టింది. రణబీర్ కపూర్తో యానిమల్, విక్కీ కౌశల్తో ఛావా వంటి చిత్రాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి.
ఇటీవల రష్మిక నటించిన కుబేరా, థామా సినిమాలు మంచి కలెక్షన్లు రాబట్టాయి. ప్రస్తుతం ఆమె లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా మైసాలో నటిస్తోంది. అలాగే విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ దర్శకత్వంలో పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా చేస్తోంది.
ఇటీవల జగపతిబాబు హోస్ట్ చేస్తున్న జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా టాక్ షోలో పాల్గొన్న రష్మిక కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నెగిటివ్ రోల్ ఇస్తే చేస్తావా?" అని అడగగా, "తడుముకోకుండా చేస్తాను" అని సమాధానమిచ్చింది. కథ ఆసక్తికరంగా ఉంటే వేరే రోల్స్ చేయడానికి కూడా తాను సిద్ధంగా ఉంటానని రష్మిక చెప్పింది.
అలాగే..స్పెషల్ సాంగ్స్ గురించి మాట్లాడిన రష్మిక “నా మైండ్లో నలుగురు దర్శకులు ఉన్నారు. వాళ్లు అడిగితేనే నేను స్పెషల్ సాంగ్స్ చేస్తాను” అని చెప్పింది. ఆ నలుగురు పేర్లు వెల్లడించకపోయినా, వాళ్లు ఎవరో తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికి కూడా ఎంతోమంది తలకు ప్రేక్షకులు ఐటం సాంగ్స్ అంటే కొంచెం చీప్ గానే చూస్తారు.. కానీ అలాంటిది.. అలాంటి పని కూడా రష్మిక నలుగురి కోసమే చేస్తాను అనడంతో.. వాళ్ళు ఎవరు అని తెగ ఆలోచిస్తున్నారు అభిమానులు.
ప్రస్తుతం రష్మిక ఒక్కో సినిమాకు రూ.5 నుంచి రూ.6 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటోంది. స్టార్ హీరోయిన్లలో అత్యధిక క్రేజ్ ఉన్న నటిగా ఆమె నిలిచింది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో వరుసగా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందుతోంది.