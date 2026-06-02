Rashmika Mandanna:బాలీవుడ్లో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘కాక్టెయిల్ 2’ సినిమా గురించి గత కొన్ని రోజులుగా పలు రకాల ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న, కృతి సనన్ లెస్బియన్ జంటగా కనిపించబోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తాజాగా జరిగిన ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో చిత్ర బృందం ఈ ప్రచారాలపై స్పందించింది.
ఈ సినిమాలో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ట్రైలర్ విడుదల సందర్భంగా మీడియా ప్రతినిధులు ఈ రూమర్ల గురించి ప్రశ్నించగా కృతి సనన్ సరదాగా స్పందించింది. ఈ వార్తలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో అందరికీ తెలుసని చెబుతూ నవ్వులు పూయించింది.
ఆ తర్వాత షాహిద్ కపూర్ కూడా సరదాగా స్పందించాడు. అలాంటి కథ ఉంటే తనకు ఏం ప్రయోజనం ఉంటుందని జోక్ చేస్తూ, తాను అలాంటి ప్రచారాలకు కారణం కాదని చెప్పాడు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు.
అయితే దర్శకుడు హోమీ అదాజానియా అసలు విషయం బయటపెట్టాడు. షూటింగ్ సమయంలో రష్మిక, కృతి మంచి స్నేహితుల్లా కలిసి ఉండేవారని చెప్పాడు. ఒకసారి సరదాగా “వీరిద్దరి ప్రేమకథలో షాహిద్ మూడో వ్యక్తిగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది?” అనే ఆలోచన వచ్చిందని వెల్లడించాడు. ఆ మాటలే తర్వాత రూమర్లుగా మారాయని వివరించాడు.
నిర్మాత దినేష్ విజన్ కూడా ఈ ప్రచారాలకు పూర్తి స్థాయిలో చెక్ పెట్టాడు. సినిమాలో రెండు ప్రేమకథలు మాత్రమే ఉంటాయని, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న లెస్బియన్ లవ్ స్టోరీ ప్రచారాల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేశాడు.
ఇక రష్మిక, కృతి తమ స్నేహం గురించి కూడా మాట్లాడారు. కలిసి వర్కౌట్స్ చేయడం ద్వారా తమ మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడిందని చెప్పారు. ఒకరితో ఒకరు చాలా సహజంగా కలిసిపోతామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కృతి సనన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇద్దరు అబ్బాయిలు స్నేహితులైతే దాన్ని ‘బ్రోమాన్స్’ అంటారని, కానీ ఇద్దరు అమ్మాయిలు మంచి స్నేహితులైతే మాత్రం సమాజం వేరే కోణంలో చూస్తుందని పేర్కొంది.