Vijay Deverakonda-Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..?

Vijay Deverakonda-Rashmika Education: టాలీవుడ్ రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా.. ఎట్టకేలకు తమ పెళ్లిని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఇరువురు ఒకే తరహా పోస్టును ఇన్‌స్టా వేదికగా షేర్ చేశారు. ఇక రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఫిబ్రవరి 26న వీరి వివాహం జరగనుంది. అయితే తాజాగా సోషల్ మీడియాలో విజయ్, రష్మిక ఏం చదువుకున్నారనే విషయంపై నెటిజన్లు ఆరా తీస్తున్నారు. మరి ఈ క్రేజీ కపుల్ ఏం స్టడీ చదివారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
ఎలాంటి సినీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేకుండా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా. 2011లో వచ్చిన 'నువ్విలా'తో అరంగేట్రం చేసిన విజయ్.. అర్జున్ రెడ్డి సినిమాతో భారీ హిట్ కొట్టి స్టార్ హీరోగా మారాడు. రష్మిక కన్నడ సినిమా 'కిరాక్ పార్టీ'తో ఎంట్రీ ఇచ్చి, ఫస్ట్ మూవీతోనే గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.  అల్లు అర్జున్ పుష్ప సనిమాతో పాన్ ఇండియా స్టాయికి చేరుకుంది. 

విజయ్ దేవరకొండ 10వ తరగతి వరకు పుట్టపర్తిలోని శ్రీ సత్యసాయి హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్‌లో చదివాడు. తర్వాత హైదరాబాద్‌లోని లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజ్‌లో ఇంటర్ పూర్తి చేసి.. భద్రుకా కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఆర్ట్స్‌లో బీకాం డిగ్రీ తీసుకున్నాడు. చదువులో బాగా రాణించిన విజయ్.. యాక్టింగ్‌పై ఇంట్రెస్ట్‌తో సినిమాల వైపు వచ్చాడు. 

ఇక సినిమాలకు ముందు వరకు స్టడీస్‌కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది రష్మిక మందన్నా. బెంగళూరులోని ఎంఎస్ రామయ్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, సైన్స్ అండ్ కామర్స్‌లో సైకాలజీ, జర్నలిజం, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్‌లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసింది. కాలేజ్ రోజుల్లోనే మోడలింగ్ చేసి కొన్ని టైటిల్స్ గెలిచింది. అక్కడి నుంచి రష్మిక సినిమా ప్రయాణం మొదలైంది.    

ఇన్నాళ్లు తమ రిలేషిన్‌షిప్‌, ఎంగేజ్మెంట్, పెళ్లి విషయంపై నోరు విప్పని ఈ జంట.. ఎట్టకేలకు తమ వివాహం గురించి ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఈ క్రేజీ కపుల్ ఒకే తరహా పోస్టును ఇన్ స్టాలో షేర్ చేశారు. 

రష్మిక, విజయ్ ఆ పోస్టులో.. మేం ఏదైనా ప్లాన్ చేయడానికి ముందే మీరు చాలా ప్రేమతో మాకు ఓ పేరు పెట్టారు. మమ్మల్ని 'VIROSH'  అని పిలిచారు. మీ ఇష్ట ప్రకారమే మా వేడుకకు 'The Wedding Of Virosh' అని పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నాం. మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు అని తెలిపారు. ఇక ఈ జంట తమ పెళ్లిపై అఫీషియల్ అనౌన్స్ చేయడంలో రష్మిక, విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.   

