  • Vijay Rashmika: మొదలైపోయిన రష్మిక - విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి సందడి.. ఉదయ్‌పూర్‌ కి చేరిన జంట..!

Vijay Rashmika: మొదలైపోయిన రష్మిక - విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి సందడి.. ఉదయ్‌పూర్‌ కి చేరిన జంట..!

Vijay Devarakonda Marriage 
టాలీవుడ్‌లో ప్రస్తుతం అత్యంత వైరల్ గా మారిన విషయం రష్మిక మందన్న.. విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి. కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వీరి ప్రేమ, పెళ్లి గురించి వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ జంట తమ పెళ్లి విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించడంతో అభిమానులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు.
 
రష్మిక మందన్న.. విజయ్ దేవరకొండ కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారు. అయితే వారు తమ వ్యక్తిగత విషయాలను చాలా ప్రైవేట్‌గా ఉంచారు. ఇటీవల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ ద్వారా తమ ప్రేమను ధృవీకరించారు. ఇప్పుడు రాజస్థాన్‌లోని అందమైన నగరం ఉదయ్‌పూర్‌లో ఫిబ్రవరి 26న ఘనంగా వివాహం జరగనుంది.

పెళ్లి వేడుకలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇప్పటికే రష్మిక తన తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉదయ్‌పూర్‌కు చేరుకున్నారు. అలాగే విజయ్ దేవరకొండ కూడా తన తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండతో కలిసి అక్కడికి వెళ్లారు. ఉదయ్‌పూర్ ఎయిర్‌పోర్ట్ వద్ద వీరి రాకను మీడియా కెమెరాలు బంధించాయి.

ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి బయటకు వస్తూ రష్మిక చిరునవ్వుతో మీడియాకు అభివాదం చేసింది. చేతులు జోడించి అందరికీ నమస్కారం చెప్పి కారులో హోటల్‌కి వెళ్లింది. ఆమె చాలా సాదాసీదా దుస్తుల్లో కనిపించినా, చాలా ఆనందంగా కనిపించింది. ఇక విజయ్ దేవరకొండ కూలింగ్ గ్లాసెస్ ధరించి సింపుల్ లుక్‌లో కనిపించారు. ఆయన కూడా మీడియాకు అభివాదం చేసి హోటల్‌కు బయలుదేరారు.  

రష్మిక తల్లి, సోదరి సిమోన్ కూడా ఎయిర్‌పోర్ట్ వద్ద కనిపించారు. చాలా రోజుల తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు ఒకే చోట కనిపించడంతో అభిమానులు ఆనందపడ్డారు.  

“విరోష్” అని అభిమానులు ప్రేమగా పిలిచే ఈ జంట పెళ్లి కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షల వర్షం కురుస్తోంది. తమ ఇష్టమైన జంట జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుండడంతో అభిమానులు ఆల్ ది బెస్ట్.. అంటూ సందేశాలు పంపుతున్నారు.ఉదయ్‌పూర్‌లో జరిగే ఈ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

