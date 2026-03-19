English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Rashmika Mandanna: భర్తతో కాకుండా అత్తతో కలిసి అవార్డు ఫంక్షన్‌కి హాజరైన రష్మిక


Rashmika Mandanna: ఈ మధ్యనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం గద్దర్ అవార్డ్స్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఈరోజు..హైదరాబాద్‌లో ఉగాది సందర్భంగా నిర్వహించిన గద్దర్ అవార్డ్స్ 2025 వేడుక చాలా గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సినీ రంగానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అయితే అందరిలో ఎక్కువగా ఆకట్టుకున్నది హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న.
1 /6

ఈ అవార్డ్స్‌లో రష్మిక ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ సినిమాకు ఉత్తమ హీరోయిన్‌గా ఎంపికైంది. పెళ్లయిన తర్వాత రష్మిక కు వచ్చిన మొదటి అవార్డు ఇది కావడంతో.. ఇది అందుకోవడం కోసం.. రష్మిక ఎంతో ఆనందంతో ఈరోజు ఈ అవార్డుల ఫంక్షన్కు హాజరయింది.  

2 /6

ఈ వేడుకకు రష్మిక చాలా సింపుల్‌గా చీరలో హాజరైంది. ఆమె లుక్ చాలా అందంగా ఉండటంతో అక్కడున్న వారంతా ఆమెను ప్రశంసించారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమె ఫోటోలు వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలా మంది ఆమె డ్రెస్సింగ్ స్టైల్‌ను మెచ్చుకుంటున్నారు.  

3 /6

ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మరో ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే, రష్మిక తన అత్తతో కలిసి రావడం. సాధారణంగా ఇలాంటి వేడుకలకు భర్తతో రావడం చూస్తుంటాం. కానీ రష్మిక మాత్రం విజయ్ దేవరకొండ తల్లితో కలిసి రావడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇద్దరూ కలిసి రావడంతో ఫోటోగ్రాఫర్లు వారిని ఎక్కువగా క్లిక్ చేశారు. https://youtube.com/shorts/nEVLq3G9qoQ?si=XeNqWyZRX8qsDE-l  

4 /6

కొంతసేపు ఇద్దరూ కలిసి ఫోటోలు దిగిన తరువాత, విజయ్ దేవరకొండ తల్లి నవ్వుతూ “రష్మికను మాత్రమే తీయండి” అంటూ పక్కకు వెళ్లిపోయింది. ఈ చిన్న సంఘటన అక్కడున్నవారికి చాలా నచ్చింది. ఆమె సరదా స్వభావం అందరిని ఆకట్టుకుంది.  

5 /6

ఆ తర్వాత రష్మిక ఒంటరిగా కూడా కొన్ని స్టిల్స్ ఇచ్చింది. ఈ సమయంలో ఆమె మరియు అత్త మధ్య ఉన్న స్నేహం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.  

6 /6

ఈ వేడుకకు నాగచైతన్య, శోభిత, నాగార్జున, అమల వంటి ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యారు. మొత్తం మీద గద్దర్ అవార్డ్స్ వేడుక చాలా ఘనంగా జరిగింది. ఇందులో రష్మిక ప్రవర్తన, ఆమె సింప్లిసిటీ ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.

Next Gallery

