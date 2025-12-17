English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rashmika Mandanna Bachelorette Party: పెళ్లికి ముందు బ్యాచిలరెట్ ట్రిప్‌ వెళ్లిన రష్మిక.. ఫోటోలు వైరల్..!

Rashmika Mandanna
ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వల్లే కాకుండా పర్సనల్ లైఫ్ వల్ల కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది రష్మిక. మరోసారి సోషల్ మీడియా ఫోటోల వల్ల రష్మిక పేరు.. వైరల్ అవుతుంది. ఈసారి కారణమేమిటంటే.. ఈ హీరోయిన్ శ్రీలంక గర్ల్స్ ట్రిప్ కి వెళ్లడం. తన స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా గడిపిన ఈ చిన్న వెకేషన్ ఫొటోలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఈ ట్రిప్ నిజంగా సాధారణ విహారయాత్రేనా? లేక పెళ్లికి ముందు చేసే బ్యాచిలరెట్ ట్రిప్‌నా? అనే సందేహాలు మొదలయ్యాయి.
గత కొంతకాలంగా రష్మిక పెళ్లి గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఆమె.. విజయ్ దేవరకొండతో.. ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు చాలా రోజులుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు ఈ విషయంపై అధికారికంగా ఏమీ చెప్పలేదు. అయినా కూడా 2026 ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి జరుగుతుందని.. కొన్ని కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రష్మిక చేసిన శ్రీలంక ట్రిప్ ఈ రూమర్లకు మరింత బలం ఇచ్చింది.  

రష్మిక తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈ ట్రిప్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ.. దీన్ని “గర్ల్ ట్రిప్”గా పేర్కొంది. షూటింగ్స్‌తో బిజీగా ఉన్న తనకు రెండు రోజుల బ్రేక్ దొరికిందని..ఆ సమయాన్ని తనకు చాలా దగ్గరైన స్నేహితులతో గడపాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పింది. తాము ఉన్న శ్రీలంక రిసార్ట్ చాలా అందంగా ఉందని..ఈ చిన్న విరామం ఎంతో స్పెషల్‌గా అనిపించిందని రష్మిక రాసుకొచ్చింది.  

ఫొటోలలో రష్మిక బీచ్ వద్ద సేదతీరడం, కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం, స్నేహితులతో నవ్వుతూ గడపడం కనిపిస్తోంది. “Welcome to Sri Lanka” బోర్డు దగ్గర నిలబడి దిగిన ఫొటో కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. సూర్యాస్తమయాన్ని చూస్తూ రిలాక్స్ అవుతున్న క్షణాలు కూడా ఆమె పంచుకుంది. తన క్యాప్షన్‌లో “నా అమ్మాయిలు బెస్ట్” అంటూ స్నేహితులపై ఉన్న ప్రేమను తెలిపింది.           View this post on Instagram                       A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)  

పెళ్లి గురించి రష్మిక ఎక్కడా ప్రస్తావించకపోయినా.. ఈ ట్రిప్ టైమింగ్ చూసి అభిమానులు అనేక ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి అనగా కరెక్ట్ గా ఒక నెల ముందు వెళ్లడం.. అందరిలోనూ అనుమానం కలిగిస్తోంది. ఇది సింపుల్ వెకేషన్ కావచ్చు లేదా చాలా ప్రైవేట్‌గా ప్లాన్ చేసిన బ్యాచిలరెట్ ట్రిప్ కావచ్చు అనే చర్చ నడుస్తోంది. 

వర్క్ పరంగా చూస్తే 2025 లో ఛావా, కుబేర, గర్ల్ ఫ్రెండ్..వంటి సినిమాలతో ఆమె క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. వ్యక్తిగత జీవితంపై రూమర్లు ఉన్నా.. ప్రొఫెషనల్‌గా మాత్రం రష్మిక దూసుకుపోతూనే ఉంది.

